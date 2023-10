Josh Owens migliora: in ripresa il pilota del British Superbike

Dopo la paura, Josh Owens ed il circus del British Superbike possono tirare un sospiro di sollievo. Nei giorni scorsi il Campione 2018 del British GP2, sfortunato protagonista di un grave incidente a Darley Moor, ha fatto ritorno a casa dopo aver trascorso una decina di giorni in terapia intensiva.

INCIDENTE A DARLEY MOOR PER JOSH OWENS

Tornato in sella per verificare le sue condizioni in seguito all’infortunio rimediato a Cadwell Park, Josh Owens in data sabato 7 ottobre era incappato in una rovinosa caduta al Darley Moor Race Circuit. In elisoccorso era stato successivamente trasportato al Royal Stoke University Hospital “per lesioni multiple ed in gravi condizioni”.

IN RIPRESA IL PILOTA DEL BRITISH SUPERBIKE

Fortunatamente le condizioni di Josh Owens sono andate via via migliorando, con lo stesso portacolori Hawk Racing a render nota la sua situazione. “Mi sono presentato a Darley per tornare in sella a verificare le condizioni del polso infortunato a Cadwell Park“, ha spiegato Josh Owens. “Tuttavia, nel corso di Gara 1, sono giunto al contatto con un altro pilota. Non è stato un errore da parte di nessuno, soltanto uno strano incidente, anche se non mi ricordo molto“.

GIORNI DI APPRENSIONE IN TERAPIA INTENSIVA

“In seguito a questo incidente in Ospedale sono stato portato in coma indotto“, continua il Campione britannico 125cc della stagione 2015. “Mi hanno salvato la vita, sistemandomi le 9 costole fratturate, curando i danni al fegato ed effettuando un drenaggio ai polmoni. Ho trascorso diversi giorni in terapia intensiva e, quando mi sono risvegliato, non potevo dir nulla se non ringraziare chirurghi ed infermieri che si sono presi cura di me in quei giorni difficili“.

FUTURO DA SCRIVERE NEL BRITISH SUPERBIKE

Per Josh Owens resta incerto il suo futuro nel BSB, considerando che il team Hawk Racing ha già avvicinato diversi piloti per il 2024, tra questi Lee Jackson. “Questa non è stata certamente la stagione che speravo, ma quello che è fatto è fatto“, spiega il 23enne di Aintree. “Quello quello che posso fare adesso è rimettermi in forma per l’anno prossimo“.