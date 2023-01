MotoGP, Yamaha si presenta: i colori delle M1 di Quartararo e Morbidelli

“Essere veloci, ma anche essere pronti per dare sempre il massimo, evitando il più possibile gli errori.” Con queste parole di Massimo Meregalli, Yamaha si prepara ad una impegnativa stagione MotoGP 2023. A Jakarta, in Indonesia, l’unica squadra della casa dei tre diapason ai nastri di partenza ha ufficialmente alzato i veli, mostrando la livrea della “aggressiva” M1 di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli per il nuovo anno mondiale. Colori essenzialmente invariati, con una piccola aggiunta di un effetto mimetico grigio. Yamaha guarda in alto, pensando nientemeno che a ripetere il 2021. Ritrovando stavolta tutt’e due i piloti, carichi per il nuovo anno.

Obiettivo mondiale

“Ovviamente l’obiettivo è riconquistare il titolo” ha sottolineato Takahiro Sumi, general manager del settore di sviluppo Yamaha. “Stiamo lavorando su tanti aspetti, soprattutto sulla velocità, per permetterlo sia a Fabio che a Franco.” Ma si parla anche del nuovo format, il primo a toccare l’argomento è Lin Jarvis, managing director Yamaha. “Questo sarà l’anno più duro, con 21 GP ma con una gara in più il sabato. Per piloti e squadra saranno quindi 42 gare, ma ci auguriamo che sia uno spettacolo per i tifosi.” Giusta mentalità è poi l’aspetto che sottolinea il team director Massimo Meregalli: “Se vuoi vincere in MotoGP devi avere una mentalità, forte, positiva ed aperta, pronta a reagire a tutto ciò che succede. In questa lunga pausa ci siamo ricaricati e siamo tutti pronti per cominciare questo nuovo anno. Dovremo poi abituarci al nuovo format, sarà più impegnativo per tutti.”

Duo Yamaha all’attacco

La parola infine ai piloti. In primis Fabio Quartararo, vice-campione MotoGP in carica e reduce da un piccolo infortunio. “Non vedo l’ora di tornare in sella ad una moto” ha dichiarato, guardando poi agli obiettivi della nuova stagione. “Nel 2021 ovviamente è andata meglio, ma comunque abbiamo imparato molto. Io sono pronto, tutti hanno lavorato tanto. La Sprint Race sarà un bell’impegno: dovremo essere costanti, stare attenti ad evitare infortuni e raccogliere il massimo.” Infine, la massima sfida: “Voglio riportare il titolo in Yamaha!” Franco Morbidelli non si nasconde, vuole che questo sia il suo anno di redenzione. “Dicono che impari di più quando perdi. L’anno scorso quindi ho davvero imparato tanto!” ha detto con filosofia. “Ho riscoperto una nuova moto e ci è voluto un po’ per ritrovarmi.” Il primo obiettivo è nientemeno che tornare sul podio, il primo passo per ritrovare la ‘versione vincente’ del pilota italiano.