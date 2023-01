F1, Sainz chiede una Ferrari perfetta: “Così battiamo Verstappen”

La Ferrari aveva iniziato il 2022 con grande ottimismo, viste le prestazioni della macchina e i risultati ottenuti, ma poi non ha saputo tenere il passo della Red Bull. Tra inferiorità tecnica, errori e inaffidabilità la scuderia di Maranello non è riuscita a conquistare il titolo in F1.

In confronto interno è stato vinto da Charles Leclerc, che ha chiuso al secondo posto in classifica, mentre Carlos Sainz si è posizionato quinto dietro anche a George Russell della Mercedes. Lo spagnolo ha collezionato due ritiri per problemi tecnici come il compagno, ma anche tre (contro uno) dovuti a errori o incidenti.

F1, Sainz cerca più costanza nel 2023

Sainz per la stagione 2023 sa cosa dover migliorare e spera di trovare subito il giusto feeling con la macchina, cosa che non era successa lo scorso anno: “Nel primo terzo di stagione – ha raccontato al sito ufficiale della Formula 1 – ho faticato un po’ con bilanciamento della macchina e stile di guida. Per qualche motivo la vettura inizialmente non mi andava bene e ho dovuto lottare tanto“.

Nel resto del campionato Carlos si è sentito più a suo agio con la F1-75, però non tutto è filato liscio anche a causa della forza della concorrenza: “Sono stato più contento della monoposto. Ho avuto più ritmo, però ci sono stati diversi ritiri. Inoltre, Red Bull e Mercedes hanno avuto una seconda metà di stagione migliore. Ho imparato tanto e sono contento dei progressi. Voglio tornare ad essere il Carlos costante del 2021“.

Formula 1, Carlos punta in alto con la Ferrari

Il figlio d’arte d’arte spera che la Ferrari riesca ad essere al livello della Red Bull e a batterla, cosa che sembrava possibile a inizio 2022 e che poi è diventata utopistica: “Lo scorso anno Verstappen e Red Bull hanno rappresentato il pacchetto più veloce. Con un anno perfetto dovrebbe essere possibile sfidarli. Dobbiamo essere perfetti e migliorare la macchina. Anche io devo migliorare. Bisogna fissare obiettivi alti e provare a realizzarli“.

A Maranello c’è stato un intenso lavoro per realizzare una monoposto vincente. Fondamentale aumentare l’affidabilità rispetto alla passata stagione, ma anche trovare soluzioni che permettano di consumare meno le gomme. Oltre ai progressi tecnici, chiaramente servono anche quelli a livello di guida da parte dei piloti. Verstappen è stato praticamente perfetto e serve alzare l’asticella delle prestazioni per sconfiggerlo.

Ferrari: le date di presentazione, test e prima gara

La Ferrari presenterà la nuova monoposto il 14 febbraio, ovvero il giorno di San Valentino. C’è grande attesa per l’evento, anche se sicuramente la scuderia non svelerà la versione definitiva. Come spesso avviene, i team mostrano la vera macchina solo al momento di andare in pista. Ciò per non dare vantaggi ai concorrenti.

Per vedere in azione la rossa e le altre auto bisognerà attendere il 23 febbraio, quando partirà una tre giorni di test in Bahrain. Sarà l’unico appuntamento pre-campionato del 2023, dato che in F1 è stato deciso di tagliare le giornate di test. La prima gara si disputerà il 5 marzo proprio sul circuito di Sakhir. Vedremo se la Ferrari avrà fatto bene i compiti a casa. Sainz e Leclerc ci sperano.

Foto: Instagram @scuderiaferrari