MotoGP: Fabio Quartararo, piccolo “intoppo” in allenamento

Tempi di pausa invernale, ma può capitare anche qualche intoppo. È capitato a Fabio Quartararo, incappato ieri in un incidente mentre si allenava in motocross. Il campione MotoGP 2021 ha riportato una piccola lesione alla mano sinistra, ma non servirà un intervento chirurgico per sistemarla. La pausa invernale è ancora lunga, Quartararo ha tutto il tempo per rimettersi ed arrivare pronti ai prossimi test ufficiali, in programma il 10 febbraio a Sepang (il programma 2023).

Un anno che si chiude con un altro piccolo problema sempre alla mano sinistra. In precedenza c’era stato il guaio al dito medio, infortunato nell’incidente occorsogli durante il fine settimana a Sepang. Una microfrattura che alla fine, dopo l’ultimo controllo post GP e test a Valencia, non ha avuto bisogno di operazioni (fonte: Motorsport.com). La chiusura di una stagione a più facce in MotoGP, mancando la replica del titolo vinto l’anno prima. Con la determinazione, sia di Quartararo che di Yamaha, di rifarsi prontamente nel 2023.

Foto: Social-Fabio Quartararo