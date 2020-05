MotoGP, Yamaha Petronas: “Nessun dialogo con Valentino Rossi”

Valentino Rossi e Yamaha Petronas non hanno ancora avviato nessun dialogo sul contratto per la prossima stagione in MotoGP.

A che punto è la trattativa tra Valentino Rossi e Yamaha Petronas SRT? In alto mare. Johan Stigefelt, Team Director della squadra malese, ha smentito alcune voci diffuse dai giorni scorsi. La sua firma, come detto più volte, è probabile, quasi scontata. Ma restano da chiarire molti dettagli, soprattutto dal punto di vista commerciale. Il 41enne di Tavullia riveste un potere di marketing che nessun pilota della MotoGP detiene. Bisognerà quindi pianificare il contratto insieme allo staff VR46, con il main sponsor Petronas sicuramente allettato dall’idea. Forse i risultati non saranno quelli raccolti da Fabio Quartararo, ma fa parte del gioco per un team satellite. Inoltre c’è Franco Morbidelli in netta crescita e con cui si arriverà presto alla firma.

TRATTATIVA ANCORA IN ALTO MARE

Johan Stigefelt accarezza il sogno di poter avere Valentino Rossi nel team satellite. “Quando parliamo della storia di Valentino, è importante dire che stiamo parlando del pilota più importante nella storia della MotoGP e di uno degli atleti più famosi in tutte le discipline. Questo è molto, molto interessante per noi come squadra, naturalmente con i nostri partner“, ha detto a Speedweek.com. “Ma non abbiamo ancora avuto una conversazione personale con Vale. Ci siamo consultati con Yamaha, ma non ci siamo ancora veramente seduti per esaminare i dettagli dell’intero progetto di coinvolgimento di Vale. Quindi verrà fatto“.

Probabile che occorra incontrarsi di persona e la prima occasione potrebbe essere proprio Jerez, a luglio. Nella contrattazione verranno coinvolti anche i partner della scuderia malese. “Vorrei anche sottolineare che dobbiamo coinvolgere i nostri partner in questa discussione. Sono la chiave“, ha aggiunto Stigefelt. C’è ovviamente grande ottimismo in merito alla firma, ma nessuna discussione c’è stata tra le parti, né ci sarà a brevissimo termine. “E’ un po’ presto per pensare a Valentino Rossi. Per me è il pilota nella storia della MotoGP che ha avuto la maggiore influenza dentro e fuori la pista. Se riusciamo a trovare un accordo, come squadra faremo tutto il possibile per soddisfarlo e costruire attorno a lui una squadra forte con cui si sentirà a suo agio… È troppo presto per parlare del suo equipaggio tecnico. Questo è uno dei punti che discuteremo con lui. Ci arriveremo più tardi“.