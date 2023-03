MotoGP, week-end di test a Jerez: continua la rincorsa alla Ducati

Inizia il conto alla rovescia, fra tre settimane prende il via il campionato MotoGP e sarà una stagione più lunga ed entusiasmante del solito. 21 Gran Premi per 42 gare, per la prima volta si farà tappa in India e Kazakistan, resta invece invariata Ducati come favorita. Dopo il primo test di Sepang è evidente che la Desmosedici GP23 resta la moto da battere, con alcuni miglioramenti in tutte le aree che hanno ulteriormente ottimizzato il potenziale della GP22 e su cui tecnici e piloti stanno ancora lavorando.

Weekend di test MotoGP

Il Motomondiale 2023 prende il via dal 24 al 26 marzo a Portimao, sarà l’esordio ufficiale delle gare sprint. Si possono conquistare 37 punti in ogni fine settimana. Da qui al GP del Portogallo ci sono ancora due giorni di test IRTA all’Algarve in data 11 e 12 marzo. In vista dell’ultima uscita preseason, Aprilia, Honda e KTM, rispettivamente con Lorenzo Savadori, Stefan Bradl e Dani Pedrosa, scendono in pista a Jerez. Sarà una sessione di test privati propedeutica, dove si prosegue il lavoro in vista dell’omologazione della nuova specifica di motore e del primo pacchetto aerodinamico.

Aprilia ha dimostrato di essere la Casa più propositiva negli ultimi mesi dal punto di vista aerodinamico. L’anno scorso ha provato per la prima volta le carenature a effetto suolo, aggiungendo alcuni elementi sul cupolino ereditati dall’ingegneria di F1 (le prese S-duct). A Portimao, o forse già qui a Jerez, Lorenzo Savadori potrebbe testare il nuovo motore su cui fanno molto affidamento Aleix Espargarò e Maverick Vinales. Il team RNF, con Miguel Oliveira e Raul Fernandez, monterà il motore V4 dello scorso anno.

La rincorsa di Honda e KTM

Honda è sicuramente la squadra che, dal punto di vista tecnico, si vede costretta a rincorrere. Può contare su un Marc Marquez ritornato in forma smagliante, ma serve allestire una RC-V a sua misura per ambire a risultati importanti. Dopo il test MotoGP in Malesia il pluricampione non era particolarmente soddisfatto degli avanzamenti, ma continua a manifestare una certa fiducia. In KTM si continua a sperimentare un mix di carene dopo l’iniziale partnership con Red Bull F1 e un propulsore inedito per la RC16. Ricordiamo che Dani Pedrosa correrà come wildcard ad aprile nel GP di Jerez.

Dopo la due giorni di Portimao del prossimo fine settimana, il calendario dei test ufficiali prevede una giornata a Jerez in data 1° maggio e una a Misano per l’11 settembre.

