MotoGP, ecco chi è il vincitore eterno: sedici anni dalla prima all’ultima!

di Alba Casares/motosan.es

Prendiamo tutte le categorie del Motomondiale, dagli anni ’60 ai giorni nostri, ed analizziamo chi è che ha vinto almeno un GP all’anno per più stagioni consecutive. Nella nostra tabella certo non mancano nomi di vere Leggende del Motociclismo. Ad esempio Doohan, Nieto, Agostini, Biaggi, Lorenzo, Rossi, Pedrosa, Márquez… Ma sapete chi è il pilota che, con almeno una vittoria all’anno per più stagioni consecutive, comanda questa lista? La risposta potrebbe sorprendervi, ecco la top 10.

MotoGP e non solo, dal basso

Iniziamo dall’ultimo pilota presente in questa speciale classifica: Stefan Dörflinger, quattro volte campione del mondo, per due volte in 50cc ed altre due in 80cc. Il pilota tedesco residente in Svizzera ha sempre vinto almeno un Gran Premio tra il 1980 ed il 1988 nelle due categorie, quindi per 9 anni consecutivi. Stesso numero anche per Luca Cadalora, tre titoli tra 125cc (uno) e 250cc (due), che ci è arrivato tra il 1988 ed il 1996. L’ultimo con questa cifra è un’altra Leggenda, Mick Doohan: cinque volte iridato 500cc, ha vinto almeno un GP tra il 1990 ed il 1998.

Agostini ai piedi del podio

Arriviamo al settimo posto della classifica, in cui troviamo il primo spagnolo, Marc Márquez. L’8 volte campione del mondo in tre categorie (125cc, Moto2, MotoGP) ha vinto almeno un GP per 10 anni consecutivi, tra il 2010 ed il 2019. Sicuramente la sequenza sarebbe continuata se non si fosse infortunato nel 2020. Lesione al braccio destro, quattro interventi e l’obiettivo di recuperare al 100% prima del 2023. Troviamo poi il maiorchino Jorge Lorenzo, cinque titoli mondiali tra 250cc e MotoGP, che ha vinto per 11 anni consecutivi, dal 2006 al 2016. Sopra di lui, a metà classifica e con 12 anni consecutivi, c’è il campione spagnolo più vincente con 12+1 titoli, Angel Nieto. È successo tra il 1974 ed il 1985, avrebbe potuto esserci anche il 1973 ma, dopo l’abbandono di Derbi, non ci è riuscito con Morbidelli. Il posto numero 4 è di Giacomo Agostini, l’italiano vincitore di 15 titoli mondiali (7 in 350cc, 8 in 500cc), che ha vinto almeno un GP per 12 stagioni consecutive, tra il 1965 ed il 1976.

La top 3 è MotoGP: Biaggi, Rossi e…

Arriviamo al podio. Il terzo posto è di Max Biaggi, sei volte campione del mondo tra i 4 titoli in 250cc ed i due in WorldSBK. Per lui una sequenza di 13 anni consecutivi con almeno una vittoria in gara tra il 1992 ed il 2004. Il secondo gradino è per “Il Dottore”, Valentino Rossi, campione con 9 titoli mondiali tra 125cc, 250cc, 500cc e MotoGP. Parliamo di 15 stagioni vincenti consecutive tra il 1996 ed il 2010. Raggiungiamo il primo posto, al pilota capace di vincere almeno un GP per il maggior numero di stagioni consecutive. Il posto è di Dani Pedrosa, il “Piccolo Samurai”, che comanda con 16 anni vincenti tra il 2002 ed il 2017. Un risultato arrivato passando attraverso le tre categorie, ovvero 125cc (un titolo mondiale nel 2003), 250cc (due titoli nel biennio 2004-2005) e MotoGP. In classe regina, pur essendo arrivato al massimo 2° o 3°, ha sempre vinto almeno un GP nei 12 dei suoi 13 anni nella categoria. Non è mai riuscito a conquistare il Mondiale, ma questo ed altri numeri lo rendono una vera Leggenda.

La classifica

1. Dani Pedrosa – 16 stagioni, 2002-2017 – 125cc, 250cc, MotoGP

2. Valentino Rossi – 15 stagioni, 1996-2010 – 125cc, 250cc, 500cc, MotoGP

3. Max Biaggi – 13 stagioni, 1992-2004 – 250cc, 500cc, MotoGP

4. Giacomo Agostini – 12 stagioni, 1965-1976 – 350cc, 500cc

5. Angel Nieto – 12 stagioni, 1974-1985 – 50cc, 80cc, 125cc

6. Jorge Lorenzo – 11 stagioni, 2006-2016 – 250cc, MotoGP

7. Marc Márquez – 10 stagioni, 2010-2019 – 125cc, Moto2, MotoGP

8. Mick Doohan – 9 stagioni, 1990-1998 – 500cc

9. Luca Cadalora – 9 stagioni, 1988-1996 – 250cc, 500cc

10. Stefan Dörflinger – 9 stagioni, 1980-1988 – 50cc, 80cc

Foto: motogp.com

L’articolo originale su motosan.es