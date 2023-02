MotoGP, Vinales morale a mille: “Sono grato ad Aprilia”

Con 158 giri e un totale di 875 chilometri, Maverick Vinales è stato il pilota più stakanovista nel test di Sepang. Il pilota Aprilia si è detto entusiasta del rinnovato feeling con la RS-GP23 e guarda con fiducia alla prossima stagione MotoGP. Terzo crono nella classifica combinata dei tre giorni, il buon grip al posteriore gli consente di guidare come vorrebbe, ma a Portimao andrà alla ricerca di conferme e lavorerà sugli ultimi dettagli.

Vinales… buona la prima!

Vinales era di buon umore fin dall’inizio del test in Malesia, apprezzando il miglioramenti in curva della moto 2023. Un aspetto particolare ha colpito il pilota di Roses ed è l’erogazione di coppia/accelerazione. “Voglio provare su un’altra pista, perché il modo in cui ho controllato lo slittamento su questa pista è stato eccellente. Quindi voglio vedere se su un’altra pista ho la stessa sensazione, per le gomme usate sarà cruciale“. Una caratteristiche che gli è mancata nella scorsa stagione MotoGP, sebbene abbia inanellato tre podi con la Casa di Noale. Maverick vuole però ritrovare la via della vittoria e rimettersi in corsa per il titolo mondiale. Il calo della gomma posteriore gli ha remato contro in più occasioni del campionato 2022, come a Silverstone o ad Assen, quando ha avuto la possibilità di vincere.

A Portimao per definire l’aerodinamica

Si riparte da Sepang… aspettando Portimao. Ha fissato alcuni punti fermi, ma prima dell’inizio del Mondiale dovrà sciogliere ancora alcuni dubbi insieme al ritrovato capotecnico Manu Cazeaux. “So già su quale telaio e su quale forcellone voglio correre nel 2023. Ora dobbiamo capire meglio l’aerodinamica“. Su questo aspetto il costruttore veneto ha fatto scuola da quasi un anno a questa parte, anche Ducati ha provato a copiare alcune soluzioni della RS-GP. “Sono davvero contento e soddisfatto del lavoro svolto da Aprilia in inverno. Onestamente, gli sono grato per questo“. Dopo diverse stagioni con i motori quattro cilindri in linea di Suzuki e Yamaha, sembra essersi adattato al V4, anche se resta un buon margine di miglioramento. “Sento che possiamo migliorare parecchio. Abbiamo provato molte parti, non abbiamo fatto nulla sull’assetto. Quindi sono sono molto contento del test“.

Foto: MotoGP.com