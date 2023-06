MotoGP, Vinales cuore d’oro: bellissimo regalo alla famiglia di Luis Salom

La stagione MotoGP 2023 non sta andando come Maverick Vinales immaginava, però il pilota spagnolo non si dà mai per vinto. Sa che con Aprilia può conquistare dei buoni risultati e deve trovare il modo di essere costantemente nelle migliori posizioni. Ad Assen ha chiuso in top 10 nella classifica combinata P1-P2 ed è già una prima buona notizia. Ora deve essere forte nelle qualifiche e nelle due gare, così da andare in vacanza con il morale alto.

Vinales, pensiero ammirevole per la famiglia Salom

Oggi Vinales non ha fatto parlare solo per le sue prestazioni al TT Circuit. Infatti, è emerso il bellissimo gesto che ha compiuto nei confronti della famiglia di Luis Salom, pilota morto nel 2016 in seguito a un incidente nella gara Moto2 a Barcellona.

Come raccontato da DAZN, Maverick ha regalato alla famiglia Salom la Aprilia 125 con la quale Luis nel 2011 ad Assen il suo primo podio nel Motomondiale. Arrivò secondo nella gara vinta proprio da Vinales, che era al debutto nella categoria. Il pilota di Figueres aveva comprato quella moto dal team olandese RW Racing GP e recentemente ha deciso di donarla alla famiglia del suo amico-rivale.

Maverick felice del gesto compiuto

Ovviamente, Vinales è stato interpellato sul regalo fatto: “La verità è che non avevo detto niente – ha spiegato – e l’ho fatto perché si tratta di una mia soddisfazione come persona. Era importante che questa moto fosse a casa sua, non nella mia. Due settimane fa ero nel garage a riordinare delle scatole, l’ho vista e ho pensato che dovesse andare a casa sua. L’ho spedita e sono stato zitto. Ho chiamato Maria, le ho detto che le sarebbe arrivato un pacco e di dirmi se le piacesse“.

Il gesto di Maverick è stato assolutamente gradito da Maria Horrach, madre di Luis Salom, ed è molto contento di questo: “L’ho fatto con il cuore, come faccio ogni cosa nella mia vita. So cosa significhi perdere una persona cara, ho perso mio cugino. Luis è stato un rivale molto importante e un amico molto importante. Mi sono sentito realizzato nel fare questa cosa”. Applausi per il pilota Aprilia.

Foto: Facebook Aprilia