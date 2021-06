MotoGP, Viñales 1° e perplesso: “È la stessa moto del Sachsenring!”

Maverick Viñales in evidenza nel primo giorno ad Assen. "Buon livello di grip, in pista faccio quello che voglio." Ma per sabato "Vedremo cosa farà Fabio."

Ultimo e piuttosto arrabbiato in Germania, top nelle prime libere ad Assen pochi giorni dopo. Maverick Viñales è stato il pilota di riferimento nel venerdì sul mitico circuito della regione della Drenthe, un fatto che lui stesso fatica a spiegare. Soprattutto considerando che la M1 con cui è sceso in pista è la stessa della brutta gara tedesca… Rimangono i punti di domanda, ma un inizio così è un’iniezione di fiducia per l’ex iridato Moto3, che vuole invertire la rotta dopo parecchi GP più complessi del previsto.

“Non mi aspettavo di essere così veloce e competitivo” ha ammesso il pilota Monster Yamaha a motogp.com alla fine della prima giornata ad Assen. “Nelle FP1 quando ho visto 33.0 con gomme da oltre 20 giri… È stato davvero un gran tempo.” Stesso discorso nelle FP2. “Nel pomeriggio invece ho osservato qualcosa in più, anche quel 33.2 è stato buono. Sembra proprio che abbia trovato un buon livello di grip, posso fare più o meno quello che voglio in pista, le linee che mi piacciono, e questo sembra pagare in termini di tempi.”

Contrariamente a quanto dichiarato giovedì, non ha minimamente seguito le orme del compagno di box Quartararo. “Il punto è che è la stessa moto del Sachsenring!” ha ammesso ridendo, ma mostrando così allo stesso tempo la sua perplessità. “Questa è sicuramente la cosa più strana.” Ma sabato ha intenzione di osservare molto più da vicino le mosse del leader MotoGP. “Vedremo cosa farà Fabio ed avremo una moto preparata come la sua.” Sembra però trovarsi bene su questa pista. Lo ricordiamo, è sua la vittoria nell’ultimo evento disputato.

“Ma in realtà mi trovavo bene anche al Sachsenring” ha sottolineato. “Ci credevo molto perché di solito sono davvero rapido. Invece ho ottenuto il mio peggior risultato…” Quello però è un capitolo chiuso, ora c’è il GP ad Assen. “A volte succede qualcosa, nessuno sa bene perché, e puoi passare da ultimo a primo. E non si capisce di preciso come mai, visto che sto facendo sempre le stesse cose!” Beh, quasi. “Stavolta sono riuscito a dormire un po’ di più, a casa la bambina ci tiene sempre svegli! È molto difficile” ha concluso con una risata.

Foto: Monster Energy Yamaha MotoGP