MotoGP, Valentino Rossi si consola con Pecco, Franky… e l’Inter

Valentino Rossi senza punti a Jerez, ma sul podio della classe MotoGP applaude Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli: "Contenti per la VR46 Academy".

Un altro week-end da archiviare per Valentino Rossi che, dopo quattro gare, vanta appena 4 punti in classifica. Una media drammatica per il veterano della MotoGP che si avvia verso Le Mans e Mugello con una spada di Damocle sul capo. La concorrenza delle nuove generazioni è troppo agguerrita e forse sarà il momento di tirare in barca. Ma la speranza è l’ultima a morire, al box #46 si lavora per trovare la chiave di volta. Meno di un anno fa a Jerez saliva sul podio, adesso la top-3 è un miraggio.

Il problema gomme Michelin è un fattore che il Dottore si trascina dietro da anni. Ma non è l’unico. Il passaggio da Silvano Galbusera e David Munoz non ha sortito gli effetti tecnici sperati. “Non lo so. L’assetto è molto simile sulla carta. La moto non è esattamente la stessa dell’anno scorso. Dovrebbe essere un po’ meglio. Ma ho più problemi ed ero anche più lento rispetto allo scorso anno. Anche le gomme sono le stesse, ma non troviamo lo stesso grip. Anche questo è un punto interrogativo per noi. Tutto può cambiare molto velocemente in MotoGP“.

Aspettando Le Mans…

Scalare posizioni in classifica è questione di decimi e dettagli. Il 17° posto di Jerez pesa come un macigno, superato persino dal fratello Luca Marini. In gara non è riuscito a sorpassare la KTM di Iker Lecuona, ha commesso un errore che lo ha costretto ad andare lungo e perdere posizioni. Ma in nessun momento del Gran Premio è entrato in zona punti. “Ovviamente questi non sono i risultati che ci aspettiamo“. Oggi terrà una giornata di test MotoGP ufficiali a Jerez, nella speranza di provare qualche soluzione per la sua Yamaha M1. Fra meno di due settimane sarà il turno di Le Mans. “Sulla carta è una buona pista perché negli ultimi anni sono andato bene, tranne l’anno scorso quando sono caduto sul bagnato“.

Nel week-end di Jerez Valentino Rossi si consola con la vittoria tricolore della sua Inter e nel vedere due allievi della VR46 Academy sul podio. “C’era tanta Italia su questo podio, anche se non sul gradino più alto. Una doppietta per la Ducati, con Pecco fantastico e in testa al mondiale. Guida molto bene, un altro secondo posto, manca solo la vittoria. Un week-end importante anche per Franco, per lui è stato il primo podio dell’anno, è in grande crescita dopo un inizio difficile. Penso che d’ora in poi sarà molto competitivo. Siamo contenti perché sono due piloti della VR46 Academy sul podio della MotoGP e non è cosa da poco“.

Foto: Getty Images