MotoGP, Valentino Rossi dalla quarantena: “Ho scritto alla Pellegrini…”

Valentino Rossi rompe il silenzio dalla quarantena a Tavullia. Il nove volte iridato ha parlato a Radio Deejay prima delle prove libere ad Aragón.

Valentino Rossi rompe subito il silenzio dalla sua quarantena a Tavullia. Poco prima dell’inizio delle prove libere MotoGP a Sepang viene raggiunto dai microfoni di Radio Deejay, dove approda con il suo solito umorismo intramontabile. Nonostante sia positivo al Coronavirus il Dottore non si smentisce… “Il nervoso non è ancora passato: sto guardando le prove, li vedo che girano. Ma le temperature sono basse, fa troppo freddo ed è pericoloso andare in moto. Ma spero che si abbassino ancora [ride, ndr]. La pista così ha poco grip e le gomme non si scaldano, devi andare piano per riuscire a portarle in temperatura giro dopo giro“.

Il Dottore e le cadute

Non è un buon periodo per Valentino Rossi in MotoGP. Dopo tre cadute a Misano, Catalunya e Montmeló è arrivato anche il Covid-19 a mettere definitivamente fine alle speranze iridate. “Tre incidenti diversi l’uno dall’altro. A Le Mans non ho capito perché sono caduto… Ci sono curve pericolose che solitamente sono le curve della parte più debole. Ad esempio ci sono 8 curve a destra e 4 a sinistra, nelle curve a sinistra la gomma si raffredda, quindi se sei mezzo metro più largo o fai qualcosa di diverso sulla moto cadi“.

Le cadute sono difficili da digerire e non sempre si riesce a trovare la vera causa. “Domenica scorsa sono scivolato a 60 km/h e non è stata così dura. Poi ci sono volte che picchi forte e prendi paura. Quando cadi il primo pensiero è che sei fuori dalla gara e ti girano… Poi la differenza è se ti fai male o meno – ha aggiunto Valentino Rossi -. Se senti dolore la cosa più importante diventa un’altra“. A Le Mans ha provato a rialzarsi, ma non c’era nulla da fare. “L’ho tirata su, ho litigato un po’ con i marshall perché devono portarti fuori dalla pista. Ho dato due spintoni per provare a ripartire e il marshall mi è arrivato vicino con la pedana in mano come per dirmi ‘dove vai’“.

Vale positivo dopo tre tamponi

E pensare che il campione di Tavullia sarebbe potuto partire per Aragón, dal momento che è risultato negativo al tampone stabilito dalla Dorna. Ma ventiquattro ore dopo ha iniziato ad avvertire i sintomi tipici del Covid-19 e ha preferito restare a Tavullia. Viceversa, avrebbe dovuto trascorrere la quarantena in Spagna. “Fortunatamente, se no dovevo stare una settimana o dieci giorni ad Aragón mi buttavo dal terrazzo. Ho fatto il tampone classico martedì mattina ed era negativo, potevo partire. Tra mercoledì notte e giovedì mattina sentivo dolore alle ossa, mal di testa e di schiena, avevo 37,6 di febbre. Ho fatto un tampone rapido ed era negativo, ma quello buono è arrivato al pomeriggio ed era positivo“.

Nella serata di ieri è arrivata anche la notizia della positività al virus di Federica Pellegrini. “Ho scritto alla Pellegrini e le ho detto che il virus ci vede bene: lei, io, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. Adesso il virus ha alzato il tiro – ha scherzato Valentino Rossi -. È come una grande influenza, sempre costante con male alla testa ed alle ossa”. Fra una settimana non ci sarà nel secondo round di Aragón, ma l’obiettivo è ritornare in pista a Valencia per cercare di chiudere al meglio questa strana stagione MotoGP.