Luca Marini ha firmato un biennale con la Honda, venti anni dopo suo fratello Valentino Rossi, che ha lasciato la Casa giapponese alla fine del 2003. Il Dottore ha trascorso quattro stagioni entusiasmanti con l’Ala dorata e vinto tre titoli mondiali, compreso il primo dell’era MotoGP nel 2002. Adesso tocca a suo fratello provare a scrivere la storia con il celebre marchio delle due ruote, anche se l’impresa non è per nulla facile, con la RC-V che non naviga in buone acque.

20 anni dopo la storia continua…

Il passaggio dal team Mooney VR46 alla Honda è stato quasi uno “shock” per il fratello maggiore, fino a un paio di mesi fa nessuno se l’aspettava. Dopo che Marc Marquez ha annunciato di voler lasciare HRC, il nome più accreditato per essere il suo sostituto era quello di Fabio Di Giannantonio. In realtà lo staff manageriale di Luca Marini ha saputo inserirsi abilmente nella trattativa, strappando un contratto di due anni. La realizzazione di un sogno per il giovane allievo della VR46 Academy, che desiderava quanto prima una squadra ufficiale. Sarà la scelta giusta? Lascia la Ducati Desmosedici iridata, per saltare in sella alla moto con maggiori difficoltà tecniche sulla griglia della MotoGP… “Lo aiuterò per quello che posso – ha ammesso Valentino Rossi nel weekend di Valencia -. Per come va la moto oggi è una scelta tosta, però la Honda è sempre la Honda“.

Valentino Rossi e la Honda

Il nove volte campione del mondo ha avuto la sua parentesi in Honda, prima di passare alla Yamaha per dimostrare di essere il più forte, al di là della moto. Una mossa che gli uomini dell’Ala non hanno mai digerito, anche se gli attriti erano già tangibili prima dell’addio. “Non mi trattavano da campione, dovevo ringraziarli se vincevo, per questo ho deciso di andarmene“, ha rivelato Valentino Rossi ad ‘Australian Motorcycle News’. Punta il dito contro alcuni membri del box: “C’era una certa arroganza in Honda, erano troppo sicuri di sé… Non hanno mostrato rispetto per quello che ho fatto per loro“. L’arrivo di suo fratello Luca Marini in Honda, che ha esordito sulla RC-V nel test di Valencia, non potrà ovviamente cancellare il passato…

