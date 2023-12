Nasce il FIM Women’s Motorcycling World Championship ed avrà la stessa impronta organizzativa della Coppa del Mondo FIM Yamaha R3 bLU cRU. Gianluca Montiron che mette la sua esperienza al servizio del motociclismo femminile. Previsti sei appuntamenti, tutti nell’ambito nel Mondiale Superbike. Verranno utilizzate tutte Yamaha: in questo caso non si utilizzano le R3 ma le R7. In ogni round ci sarà la Superpole il venerdì , Gara 1 sabato e Gara 2 domenica. I costi sono contenuti. La quota d’iscrizione è di 25.000 euro e comprende l’uso della Yamaha YZF R7 MY 2023, il kit racing GYTR Racing, i pneumatici Pirelli, la benzina ed i vari servizi accessori.

“Per la prima volta nella storia del motociclismo si svolgerà un mondiale totalmente riservato alla donne – racconta Gianluca Montiron a Corsedimoto- dopo tre anni di monomarca Yamaha siamo molto orgogliosi ed onorati di essere stati scelti per la gestione di questa serie fortemente voluta da FIM e Dorna. Come moto verrà utilizzata la Yamaha YZF-R7: le moto di fatto saranno tutte uguali e quindi in una situazione di questo tipo può emergere veramente chi ha più talento. Le livree saranno tutte uguali ma con spazi per le personalizzazioni”.

Nessuna soprapposizione ad altri campionati donne

“Sarà fondamentalmente un punto di arrivo, non di partenza come altri già esistenti. Verranno utilizzate molto più grosse rispetto alle 300 guidate abitualmente dalle ragazze in altri campionati. Le moto saranno tutte uguali, senza differenze prestazionali, non è indispensabile gareggiare per dei team ma le pilote saranno messe tutte sullo stesso piano. Questa formula consente alle più forti di emergere e l’esito finale è tutt’altro che scontato. Io sono convinto che assisteremo a delle bellissime gare, molto combattute e spettacolari. Le gare si svolgeranno nell’ambito del Mondiale Superbike, con tribune gremite e con un ottimo ritorno d’immagine. Sono convinto che sarà un successo”.