Honda punta forte sul British Superbike e, già che c’era, si assicura anche uno dei migliori talenti delle derivate dalla serie del Regno Unito. Franco Bourne, Campione 2020 della British Talent Cup, affronterà nel 2024 la sua prima stagione completa nel BSB con una CBR 1000RR-R supportata da Honda Racing UK, contestualmente iscritta da Rapid Honda by Marvel HCL Motorsport. Un bel programma per un giovanissimo (classe 2004) che ha già avuto modo di esordire quest’anno nella Superbike d’oltremanica, ottenendo risultati di rilievo.

FRANCO BOURNE PROMESSA NEL BRITISH SUPERBIKE

Vent’anni il prossimo 31 maggio, dopo aver primeggiato nella British Talent Cup 2020 Franco Bourne ha scelto di passare alle derivate dalla serie, classificandosi secondo nel Pirelli National Junior Superstock Championship 2022, ovvero la Superstock 600 del Regno Unito. In questo 2023, parallelamente all’esordio nella Superstock 1000 proprio con Marvel HCL Motorsport, ha precorso i tempi, disputando le prime gare nel British Superbike.

SUBITO VELOCE AL DEBUTTO IN SUPERBIKE

Un po’ a sorpresa Honda Racing UK ha infatti deciso di ingaggiarlo per sostituire l’infortunato Andrew Irwin in 5 distinti round (Snetterton, Brands Hatch, Thruxton, Cadwell Park e Oulton Park), ottenendo svariati piazzamenti a punti. Tuttavia, nei conclusivi due eventi, ha corso nel BSB proprio con Marvel HCL Motorsport ed una Honda CBR 1000RR-R preparata secondo le specifiche Pathway, ottenendo un clamoroso 6° posto in Gara 1 a Donington Park National.

SUPPORTATO DA HONDA

In virtù di quanto messo in mostra, Honda Racing UK ha deciso di prepararli una CBR secondo le specifiche Full Superbike per il 2024, dove correrà a tempo pieno nella serie con il team Rapid Honda by Marvel HCL Motorsport. L’obiettivo? Crescere di gara in gara e, ove possibile, confermare il potenziale espresso in questi anni.