Yamaha dice addio a Maverick Viñales ben prima del finale di stagione 2021. La separazione definitiva tra le parti ha effetto immediato.

La situazione è giunta davvero rapidamente al capolinea. Maverick Viñales non sarà più pilota Yamaha, ma con effetto immediato. La casa dei tre diapason infatti è giunta alla conclusione di non volersi più avvalere dei servizi del pilota di Figueres, ma ben prima della conclusione della stagione MotoGP 2021. Una decisione giunta dopo quanto accaduto in occasione del Gran Premio di Stiria. Ancora non si hanno notizie ufficiali (solo molte voci) di chi sarà il suo sostituto fino a fine anno.

Un finale che ben pochi si sarebbero aspettati ad inizio stagione, con una strepitosa vittoria nella corsa inaugurale da parte di Maverick Viñales. Ma la situazione è cambiata ben presto, solo le due parti sanno cosa può essere accaduto gara dopo gara. A conclusione del GP d’Olanda, dopo tanti alti e bassi, l’annuncio della separazione a fine stagione. Ma c’è il “pasticcio” del Gran Premio di Stiria, a cui seguono le pesanti accuse da parte di Yamaha di aver tentato di sabotare il motore della M1.

Ne seguono le scuse del pilota spagnolo, fermato per la tappa d’Austria (alla quale ha assistito dagli spalti), che parla di frustrazione per una stagione ben differente dalle aspettative. Ma quanto detto non convince Yamaha, che risponde con una dimostrazione di gelo. L’annuncio odierno non è certo inatteso. E adesso? Si parla del tester Cal Crutchlow al suo posto, portando in Petronas MotoGP il pilota Moto2 Jake Dixon solo per Silverstone (prima del ritorno di Morbidelli). Attendiamo le prossime mosse Yamaha.

