Si è fatto attendere a lungo, ma infine ecco l’annuncio ufficiale. Valentino Rossi nella stagione MotoGP 2021 vestirà i colori del team Petronas Yamaha SRT. Un cambio di squadra per il nove volte iridato, che affiancherà uno dei suoi pupilli, Franco Morbidelli. Un contratto annuale, ma non si esclude un possibile rinnovo anche in ottica 2022.

