MotoGP, ufficiale: Pecco Bagnaia e Ducati firmano il rinnovo

Il mercato piloti MotoGP apre le danze con il rinnovo di contratto tra Ducati e Pecco Bagnaia fino al 2024. Chi sarà il suo futuro compagno di box?

La notizia mancava solo dell’ufficialità ma era scontata: Pecco Bagnaia ha rinnovato con Ducati fino alla stagione MotoGP 2024. Il pilota piemontese si è guadagnato la fiducia di Borgo Panigale dopo lo straordinario finale di Mondiale 2021, con quattro vittorie nelle ultime sei gare. E’ bastata una sola stagione nel team factory per prendere in mano le redini del team. Sembrava destinato ad essere la spalla del più esperto Jack Miller, invece si è riscoperto pilota di punta.

Una firma necessaria a meno di due settimane dall’inizio del campionato. Pecco Bagnaia potrà concentrarsi esclusivamente sulle prestazioni in sella alla Desmosedici GP22, già collaudata nei test invernali. Una moto che ancora deve esprimere tutto il suo potenziale, ma che lo proietta sicuramente tra i favoriti nella corsa al titolo MotoGP. “Io e te, #DesmosediciGP, abbiamo una storia speciale destinata a durare.

Ci siamo scelti molto tempo fa e continuiamo a farlo“, commenta il vicecampione del mondo sui social.

Ducati e Bagnaia intesa perfetta

Per Bagnaia è il coronamento di un sogno che ha coltivato passo dopo passo. Un amore a prima vista fra l’azienda emiliana e il giovane allievo della VR46 Academy, ancor prima che diventasse campione Moto2. “Essere un pilota Ducati in MotoGP è sempre stato il mio sogno, e sapere di poter continuare con il Ducati Lenovo Team per altre due stagioni mi rende felice e orgoglioso… insieme possiamo fare grandi cose. Ora posso solo concentrarmi sul fare bene in questo Campionato“.

Un rinnovo fortemente voluto anche dal direttore generale Gigi Dall’Igna: “Da quando è arrivato in Ducati nel 2019, Pecco ha dimostrato grande talento e la capacità di interpretare molto bene la nostra Desmosedici GP, adattandosi per guidarla in qualsiasi condizione. Soprattutto nell’ultima stagione, durante la quale ha avuto una crescita significativa e ha avuto modo di giocarsela per il titolo mondiale. Siamo sicuri che abbia il potenziale per puntare al titolo con noi“.

