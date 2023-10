Dopo essere rimasto fuori dalla top 10 sia in Indonesia sia in Australia, Francesco Bagnaia non ha fallito il primo obiettivo del Gran Premio della Thailandia. Ha chiuso il venerdì in top 10, ottenendo il settimo tempo (a 243 millesimi da Martin) e qualificandosi direttamente al Q2. Sicuramente al Chang International Circuit ha iniziato meglio anche in termini di feeling con la sua Ducati e di passo.

MotoGP Thailandia, l’analisi di Bagnaia

Bagnaia è soddisfatto di come è andata questa giornata e lo ha raccontato a Sky Sport MotoGP: “Sono molto contento di oggi, è stato un giorno positivo ed era da un po’ che mi mancava questo spunto iniziale. Nonostante qualche difficoltà avuta, siamo riusciti a essere molto veloci. Un peccato la bandiera gialla all’ultimo giro, potevo essere nei primi tre posti ed è qualcosa che dà sempre un valore aggiunto. Comunque un bel feeling finalmente“.

Pecco è sicuro di aver trovato un buon bilanciamento per affrontare il resto del weekend, anche se c’è qualche dettaglio sul quale si può ancora lavorare per essere più forte: “Secondo me lo abbiamo trovato. Siamo partiti meglio rispetto al solito, mi sono trovato meglio anche nella fase di frenata in cui mi era mancato un po’ di feeling ultimamente. Per domani sappiamo che dobbiamo migliorare un po’ in ingresso di curva. Siamo in bolla secondo me“.

Pecco non pensa alla classifica

Chiudere in top 10 è molto importante per evitare le insidie del Q1 ed essere tornato a raggiungere l’obiettivo è positivo: “Lavoriamo tanto per essere veloci in gara – spiega il pilota Ducati – e a volte sacrifichiamo un po’ di velocità nelle prove, però se sono già davanti è meglio“.

I 27 punti di vantaggio su Jorge Martin non lo fanno rilassare affatto, Bagnaia sa che per conquistare il suo secondo titolo in MotoGP ci sarà da lottare: “Non li guardo, sono ancora pochi per essere tranquillo. Ci sono 37 punti in ogni gran premio quest’anno, guadagnare o perdere è davvero facile. Testa bassa e lavorare come sempre, il weekend è lungo e bisogna essere sempre davanti. Outsider a Buriram? Forse i due dell’Aprilia, che sono stati molto veloci“.

Foto: Ducati Corse