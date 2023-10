Al Buriram si stanno svolgendo le Prove, fondamentali in ottica qualifiche, quando improvvisamente Marc Marquez si tocca la spalla destra. Non solo, inizia poi a muoverla, come se ci fosse qualcosa che non funziona. Trattandosi della spalla che gli ha causato tanti problemi da Jerez 2020 si crea un filo di apprensione, finché le immagini non chiariscono l’accaduto. Una componente aerodinamica, precisamente un’aletta, si è staccata dalla parta parte bassa della forcella anteriore della Ducati di Martin. Una parte in carbonio che, nella carambola, è finita proprio contro la spalla di Marquez che lo seguiva. L’alfiere HRC ha accusato il colpo, ma non c’è stato nient’altro di serio e ha potuto poi andare avanti regolarmente.

Un bizzarro incidente

Fuori dalla Q2 diretta per appena 65 millesimi, parte di una top 18 racchiusa in 541 millesimi. La MotoGP attuale ormai dipende da un nulla, le prove odierne sono state solo l’ennesimo esempio di questa grande uguaglianza. Nel caso di Marc Marquez e più in generale delle Honda, per tenere il passo serve qualche gioco di scia. È rimasto per un po’ dietro a Jorge Martin, in quel periodo di tempo è avvenuto il momento particolare citato all’inizio, ovvero l’aletta staccata dalla Ducati e finitagli addosso. “Prudeva un po’, ma sapevo che era stato per quel colpo” ha raccontato Marquez in seguito, come riportano i colleghi di Motosan. “Non mi ha creato problemi, è stato solo quello e niente di più.”

“Stavolta me l’ha presa lui!”

In seguito ha continuato l’attacco al tempo, sempre cercando di sfruttare una scia: si è accodato a Fabio Di Giannantonio, ma dietro di lui si è attaccato il rookie Augusto Fernandez. Alla fine è proprio l’alfiere GASGAS a prendersi quell’ultimo posto per accedere direttamente alla Q2. “Gli avevo rubato la posizione a Phillip Island, quindi invece me l’ha presa lui! Ci siamo fermati alle porte [della Q2], ma alla fine è stata una giornata positiva” ha aggiunto Marc Marquez. “Un obiettivo realista era rimanere tra i 10 ed i 15, è quello che abbiamo fatto.” E domani? Come detto, i distacchi sono davvero ridotti al minimo e ci sono altri nomi interessanti in Q1, per due soli posti a disposizione.

Foto: motogp.com