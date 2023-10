MotoGP, sorpresa Aprilia a Buriram: sarà vera gloria?

Buona partenza per il team ufficiale Aprilia nel venerdì di prove MotoGP al Chang International Circuit. Secondo tempo per Maverick Vinales e terzo per Aleix Espargaro, entrambi vicinissimi al leader Jorge Martin. Da capire se la RS-GP saprà confermarsi competitiva anche nel resto del weekend, visto che sulla pista di Buriram ha fatto grande fatica nel 2022.

MotoGP Thailandia, Vinales molto soddisfatto

Vinales si è presentato sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Non mi sto trovando male, anche se cercherò di migliorare ulteriormente. Stiamo facendo degli step in avanti. A Phillip Island è successo qualcosa di non normale, perché solitamente lì siamo abbastanza veloci. Sono felice che qui, con una carcassa che in teoria non è favorevole alla nostra moto, siamo lì. Ho fatto il tempo con la prima gomma, significa che sono abbastanza a posto“.

L’ex pilota Suzuki e Yamaha non vuole sbilanciarsi troppo su un’eventuale lotta per il podio nel weekend in Thailandia: “Dobbiamo stare tranquilli, perché sappiamo che venerdì quasi sempre siamo forti. Oggi mi sentivo fortissimo anche di passo, ma dobbiamo restare calmi. Dobbiamo fare uno step per domani, con tranquillità e serenità sicuramente avremo una bella opportunità per lottare lì davanti“.

Maverick poi ha parlato di gomme: “Penso che per la sprint useremo media-media, credo sia la scelta più giusta. Ho fatto otto giri e l’ottavo era ancora buono. Per la gara lunga ho dei dubbi, soprattutto sull’anteriore, perché con la hard mi sono trovato molto bene. All’80% credo che userò la dura davanti“.

Lo spagnolo sa in cosa va migliorata la RS-GP, che forse a Buriram ha già fatto qualche passetto avanti rispetto allo scorso weekend: “A Phillip Island abbiamo sofferto in frenata nelle curve 1, 4 e 12 soprattutto. Dobbiamo migliorare l’inizio della frenata, qui ci stiamo provando. Poi nel resto della fase la moto fa tanto sottosterzo e non gira, ci stiamo lavorando e se facciamo uno step sicuramente siamo più forti in tutte le gare“.

Aleix Espargaro stupito dall’Aprilia

Anche Espargaro si sente forte in Thailandia, però non se lo aspettava: “Sono sorpreso, non pensavo che sarei stato così competitivo. L’anno scorso Austria e Thailandia sono state le piste peggiori per Aprilia. Oggi siamo secondo e terzo. Ieri ho lavorato tanto soprattutto con Matteo Baiocco, vedendo tanti video perché l’anno scorso facevo fatica nelle curve 1, 3 e 12. Ho cercato di migliorare e sono contento di com’è andata. Comunque non capisco perché siamo stati così competitivi“.

Vinales ha sottolineato il problema dell’Aprilia in frenata e Aleix condivide il suo pensiero: “Siamo d’accordo su questo. Il problema principale della RS-GP è la staccata da dritti, non riusciamo ad avere sufficiente peso ed è come se frenassimo solo con l’anteriore. Avere tutto il peso davanti mi piace, perché poi ti permette di fare buona percorrenza, però quando devi fermati del tutto fai fatica. Stamattina ho iniziato con una sella diversa, col peso spostato più indietro. In Aprilia lavorano tanto guardando anche cosa fanno i rivali. Importante di fare dei test il venerdì per avere più informazioni per la moto 2024“.

Il pilota catalano ha fatto anche una battuta sull’atmosfera interna al box, considerati gli spifferi di mercato che hanno accostato sia lui sia Maverick alla Honda: “Il clima è top qui. Non bisogna prendere tutto sul serio, ci saranno sempre chiacchiere e voci. Comunque questo è molto positivo. Se cercano noi e non altri significa che in Aprilia stiamo facendo bene“.

Foto: Aprilia