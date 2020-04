Si parla tanto della "Salad Box" presente sulla Ducati in MotoGP. Ma cos'è ed a cosa serve? Facciamo qualche ipotesi.

Le teorie sulla Salad Box vista sulla Ducati MotoGP sono le più svariate. Dalle più semplici, come una postazione di archiviazione per l’elettronica, alle più esotiche, immaginando un sistema KERS simile a quello utilizzato in F1. La voce di uno scarico a geometria variabile, che distorcerebbe l’aerodinamica nella parte posteriore della moto, impedendo agli avversari di godere della scia, è stata respinta più volte. Questa componente però è molto più grande di quello che sarebbe necessario per svolgere questo compito…

Si è parlato molto di questa curiosa scatola nera. È stata definita Salad Box dal collaudatore Ducati Michele Pirro, come risposta ai giornalisti che hanno chiesto a cosa servisse. Con un tocco di umorismo: “Serve per trasportare un panino”. Questo sistema però ha portato allo spostamento di tutto il sistema di scarico posteriore. Era chiaro quindi che non si trattava di una semplice aggiunta, ma di un elemento chiave della moto.

Siamo stati in grado di osservarne l’interno nel 2018, in occasione della doppia caduta di Jack Miller e Danilo Petrucci. Abbiamo notato che all’interno di questo box si nascondeva… un’altra copertura, collegata all’ elettronica. All’interno di questa i veri segreti rimangono nascosti. Potrebbe infatti integrare un ammortizzatore di massa con ripercussioni sulla gestione delle macchine italiane.

La casa di Borgo Panigale però non ha mai rivelato nulla al riguardo. I primi test su questa componente risalgono al 2014, quando Ducati aveva inserito due masse cilindriche nella parte posteriore della carenatura. A quel tempo nessun concorrente aveva copiato il sistema (sebbene Honda avesse provato qualcosa di simile l’anno scorso). Potremmo tracciare un parallelo con i J-Dampers, usati nella Formula 1.

Parliamo di fisica, applicandola alla meccanica, con il momento d’inerzia: I = M x R² (Con I, il momento d’inerzia; M, la massa; R, la distanza dal fulcro). Ti rendi rapidamente conto che se la massa aumenta, aumenta anche l’inerzia. Inoltre, se questa massa è posizionata lontano dal fulcro o dal centro di gravità della moto (in parole povere, a livello del motore), si avrà un forte impatto sull’inerzia. Tuttavia, questa è la traduzione fisica di ciò che un pilota chiama chattering.

L’ex pilota MotoGP Colin Edwards ha definito questa sensazione “come sedersi su un martello pneumatico”. Per quanto riguarda Cal Crutchlow, lo confronta con l’incontro con un bulldozer passato poco prima di lui in curva… Comprendiamo perché i team stanno lavorando per ridurne l’impatto! In passato Wayne Rainey aveva già involontariamente beneficiato dei vantaggi di questo tipo di sistema. La scatola di registrazione dei dati, che pesava due chili, era stata posta sotto la sella. Ciò aveva leggermente spostato il baricentro della moto e ridotto le vibrazioni.

Ma torniamo alla Salad Box Ducati. Mentre un ammortizzatore di massa classico sarebbe probabilmente utilizzato per aiutare ad assorbire urti e vibrazioni, un ammortizzatore di massa rotativo potrebbe anche resistere alle normali forze giroscopiche presenti su una moto. Ad esempio, rendendo più semplice raddrizzare la moto alla fine della curva. La maggior parte degli osservatori in pista concordano sul fatto che la gestione della Ducati è migliorata dall’apparizione di questa Salad Box. Un altro vantaggio di un sistema rotativo per contrastare tali forze è che richiederebbe meno massa rispetto a un sistema convenzionale, che sposta avanti e indietro un peso.

Il video sopra mostra come un piccolo giroscopio rotante, di dimensioni simili alla Salad Box, possa aiutare a ridurre le vibrazioni. L’energia recuperata da questo ammortizzatore di massa, che riduce il chattering, può anche essere immagazzinata o persino restituita. Ma nessuno ha ancora scoperto questo segreto! Chissà se si tratta del famoso KERS di F1 adattato in MotoGP… Ciò che è chiaro è che Ducati non ha mai rivelato ufficialmente ciò che è nascosto in questa scatola.

L’articolo originale di Paul-Emile Viel su paddock-gp