MotoGP, Tech3 cambia livrea e diventa “Factory Racing”

Nella stagione MotoGP 2021 Red Bull non sponsorizzerà il team Tech3 KTM. Nuovi colori per la scuderia di Herve Poncharal e la denominazione "Factory Racing".

Il team di Herve Poncharal cambia colore. Con l’uscita di Red Bull dalla squadra satellite annunciata mesi fa, il nome ufficiale diventa Tech3 KTM Factory Racing. Nulla a che fare con le prestazioni della scuderia francese, ma secondo indiscrezioni il brand della lattina energetica non avrebbe apprezzato che KTM facesse ricorso a piloti che non appartengono ai ranghi Red Bull. Di conseguenza avrebbe mollato la presa su Tech3, che quest’anno parteciperà al campionato MotoGP con Danilo Petrucci e Iker Lecuona. Il logo del toro resta invece sulle livree del team austriaco e come sponsor privato di diversi piloti.

Anche le tute dei piloti, i box, i camion e l’abbigliamento della squadra saranno ridisegnate. Prevalentemente arancione per camion e tute, nero per l’abbigliamento dei tecnici. Da notare il nuovo nome “Factory Racing” che sottolinea l’equità nel trattamento tecnico dei quattro prototipi RC16. Sin dalla scorsa estate KTM ha rassicurato Herve Poncharal sulla copertura finanziaria. Secondo stime approssimative nelle tasche del team francese entra una cifra di circa 3 milioni di euro a stagione. Stefan Pierer ha rivelato l’anno scorso che il colosso austriaco contribuiva con circa 10 milioni di euro da dividere fra il team ufficiale, i due team Ajo (Moto3 e Moto2) e la squadra francese.

Red Bull, oltre al contratto con KTM, in MotoGP vanta il 30% dello spazio pubblicitario del team Repsol-Honda. Ci sono anche sponsorizzazioni personali con Pol Espargaró, Brad Binder, Miguel Oliveira e Iker Lecuona. Oltre a contratticommericali con Marc e Alex Márquez, Stefan Bradl, Johann Zarco e Taka Nakagami.