MotoGP, Taka Nakagami: “Per Honda e Marquez situazione difficile”

La preseason di Takaaki Nakagami non lascia prevedere buoni risultati per la prossima stagione MotoGP. Il pilota del team LCR Honda correrà la sua sesta stagione in sella alla RC-V, dopo qualche settimana di titubanza il marchio dell’Ala dorata ha deciso di rinnovargli la fiducia per un altro anno. Insieme a Marc Marquez è il pilota che conosce meglio questa moto, dopo le partenze di Alex Marquez e Pol Espargaró e l’arrivo dei due ex Suzuki, Joan Mir e Alex Rins. Nell’ultima sessione di test invernali Taka ha chiuso al 20° posto nella combinata di Portimao, con un ritardo di 1,34″ dal miglior crono di Pecco Bagnaia.

Nakagami in ritardo nei test invernali

Nakagami è rimasto costantemente nelle parti bassi di classifica, lasciandosi alle spalle solo il rookie Augusto Fernandez e Fabio Di Giannantonio, considerato “unfit” nell’ultimo giorno di preseason. Inutile nascondersi dietro false illusioni: “Come potete vedere, i tre giorni a Sepang ei due giorni a Portimao non sono stati la situazione migliore per noi“, ha ammesso il pilota LCR. Ci sono però anche dei lati positivi che si intravedono nei progressi compiuti tra il sabato e la domenica di test all’Algarve. Ci sono ampi margini di miglioramento accumulabili con una guida diversa, il gap da Marc Marquez è di mezzo secondo e la Honda RC-V è ancora in fase di evoluzione. “Siamo ancora molto lontani… Stiamo lottando in molte aree se facciamo un confronto con la Ducati“.

Problemi con l’evoluzione della RC-V

Problemi di feeling con l’anteriore e mancanza di stabilità in frenata sono i punti deboli su cui continuare a lavorare. Lacune che nel breve termine si possono colmare lavorando sul setting e lo stile di guida. Takaaki Nakagami è realista in vista del primo round di questa stagione MotoGP. “Le Ducati migliorano giorno dopo giorno, non credo che ci sarà un grande cambiamento, ma vediamo come sarà durante un weekend di gara“. La Honda non ha fatto progressi durante l’inverno ed è evidente dai tempi e dalle difficoltà di Marc Marquez, che resta il punto di riferimento all’interno del box HRC. “Si vede che sono concentrati nel dare il meglio e ottenere di nuovo un campionato. Anche se ora c’è più tensione”, ha ammesso a MotoGP.com. “Perché è una situazione difficile per entrambi“.

MotoGP a rischio per Taka

Una corsa contro il tempo, prima che questa stagione MotoGP sfumi via e in attesa che i nuovi arrivati possano prendere maggiore confidenza con la moto e l’ambiente. L’adattamento richiede pazienza, i nervi rischiano di saltare in una situazione di tale emergenza. Tanto che il costruttore nipponico ha deciso di affidarsi a Kalex per la realizzazione di un nuovo telaio. “Abbiamo fatto tre test preseason, Valencia, Sepang e Portimao. Non ho sentito grandi cambiamenti, ma sto cercando di capire qual è la situazione“. Per Takaaki Nakagami potrebbe essere l’ultima stagione in classe regina. “Stanno arrivando altri talenti giapponesi che stanno crescendo (come Ogura), facendo podi e vincendo in Moto2. Quindi anche a me servono buoni risultati per restare qui, anche se non è facile“.