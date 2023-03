MotoGP: Raul Fernandez, “predestinato” con Aprilia e RNF Team

Seconda stagione in MotoGP, la prima con RNF Aprilia. Raul Fernandez è determinato a lasciarsi alle spalle il difficile 2022, l’obiettivo principale è ritrovare la giusta fiducia e ricominciare a divertirsi. Sarà il pilota più giovane di casa Aprilia, con una squadra ed un marchio che l’avevano cercato già ad inizio 2021, ovvero nel suo primo ed unico anno in Moto2, chiuso da vice-campione del mondo. Si comincia senza target particolari, le prime gare saranno solo di ‘adattamento’ per il pilota spagnolo. Vedremo poi se ci saranno sorprese…

“Meglio tardi che mai!”

In RNF Team si guarda parecchio al dettaglio, come cercare di ricreare un’atmosfera giusta per far ‘funzionare’ il pilota. Traspare chiaramente dalle parole di Wilco Zeelenberg quando parla di Raul Fernandez, che in primis ritroverà Noe Herrera, suo capotecnico nella super stagione Moto2. “Gli è chiaramente mancato nel primo anno in MotoGP” ha dichiarato il team manager RNF nella giornata di presentazione della squadra. “È un pilota talentuoso ma anche ‘caliente’, con questi ragazzi bisogna sempre trovare il giusto equilibrio. In KTM poi ci sono state forzature e tutta una serie di circostanze.” Un discorso sul quale Razlan Razali è stato ben più diretto: “Volevamo Raul fin dall’anno scorso, meglio tardi che mai!” Il diretto interessato invece ha preferito evitare l’argomento, concentrato sul lavoro da fare nella sua seconda stagione in MotoGP. “Di base deve ricominciare a divertirsi per andare veloce” ha continuato Zeelenberg su Fernandez. “Non è un modo di dire, è la realtà: quando tutto va bene ed il pilota si sente a posto, il resto viene da sé.”

Fernandez: “Sono il più giovane in Aprilia”

In archivio i test a Portimao: tanti giri con gomme usate e sull’elettronica, una bestia nera per Fernandez. Non è arrivato un tempo da ricordare, ma è stato frenato da un incidente. Poco male, lo spagnolo non è certo deluso per questo, anzi è a caccia del riscatto in questo 2023. “È il mio secondo anno in MotoGP, ma cerco di pensare che sia il primo. L’anno scorso è stato difficilissimo e ho perso tutta la fiducia che avevo costruito fino al 2021” ha ammesso Raul Fernandez. L’obiettivo primario quindi è chiaro: “Recuperare il feeling in sella, ritrovare il sorriso e tornare a divertirmi.” Con Aprilia, con cui ha firmato direttamente il contratto, e con RNF Team: “Hanno spinto molto per avermi ed ora sono insieme. Guardando la mia situazione l’anno scorso, mi sono detto che quella era la mia strada.” Guiderà “Una delle moto migliori” ed avrà accanto Miguel Oliveira: “Posso poi imparare molto da lui, ha esperienza e ha vinto anche gare in MotoGP.” Fernandez, come detto, è determinato a risalire, ma senza fretta: “Le prime 3-4 gare saranno dedicate capire bene la moto e la squadra. Solo poi penseremo ad altri obiettivi, prima però devo ritrovare fiducia.”

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team