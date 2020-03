Maverick Viñales protagonista di un incidente mentre si allenava in MX. Per lui nessuna frattura, ma passerà la notte in ospedale.

Campionato MotoGP fermo, ma alcuni piloti trascorrono il tempo allenandosi. In una di queste occasioni però registriamo un incidente per Maverick Viñales, che stava disputando una sessione di motocross. Il pilota Monster Yamaha è stato subito trasportato in ospedale per effettuare tutti i controlli del caso. Fortunatamente non risultano fratture, ma per precauzione trascorrerà la notte in ospedale.

In condizioni normali avrebbe potuto rappresentare una problematica per Maverick Viñales e Yamaha, ma il tempo viene loro incontro. La pandemia di coronavirus ha provocato, tra le tante cose, la sospensione dei primi GP della stagione MotoGP 2020 (qui il calendario aggiornato). Il pilota di Figueres quindi ha tutto il tempo per tornare completamente in forma prima dell’avvio del campionato (sempre che ci sia la possibilità di disputarlo).