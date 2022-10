MotoGP Sepang, Morbidelli attacca gli steward: “Hanno paura”

Meglio tardi che mai. Franco Morbidelli al penultimo gran premio della stagione MotoGP 2022 è finalmente apparso veloce per tutto il weekend. Un importante segnale di risveglio il suo, dopo una stagione pesantemente negativa e con risultati davvero molto deludenti.

L’undicesimo posto finale in gara non rende giustizia al livello di competitività che ha mostrato a Sepang, però è anche la conseguenza delle penalità accumulate. Innanzitutto ha dovuto scontare due long lap penalty per aver ostacolato Francesco Bagnaia e Marc Marquez in FP3. E dopo la bandiera a scacchi ha preso 3 secondi di penalità per un sorpasso considerato troppo duro su Aleix Espargarò, che grazie alla sanzione si è ripreso la decima posizione che aveva perso.

MotoGP, Morbidelli torna a sorridere in Malesia

Il pilota del team Monster Energy Yamaha può essere soddisfatto per questo fine settimana, ma nell’ultimo gran premio a Valencia dovrà mostrare continuità. La velocità avuta a Sepang non dove essere un semplice fuoco di paglia.

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il romano non ha nascosto la sua felicità per essere tornato competitivo: “È stato un bellissimo weekend, ho fatto una bellissima gara. Sono partito forte dal venerdì e sono riuscito a compiere anche un buon time attack. Ho fatto il miglioramento che mi attendevo e sono contento. In gara sono partito bene, ero a mio agio nel gruppo. Poi ho dovuto fare i due long lap e al ritorno in pista non avevo più il medesimo grip, non ho avuto più il ritmo che pensavo. Inoltre, non era facile lottare con tante moto“.

Morbidelli è riuscito a rimontare fino all’undicesimo posto e poi è andato all’attacco di Espargarò, soffiandogli il decimo prima della penalizzazione subita: “Potremmo discutere giorni sul fatto che io gli sia andato addosso – spiega – o che lui abbia stretto provocando il contatto oppure sulla gravità di un sorpasso simile in quella curva, ma preferisco di no“.

Rabbia verso lo Stewards Panel della MotoGP

Il campione del mondo Moto 2 del 2017 ha raccontato di aver provato a parlare con gli steward e non gli è piaciuto il loro atteggiamento: “Non c’è abbastanza dialogo con loro. In race direction c’è sicuramente tanta pressione e molto lavoro da fare, forse per questo non hanno tempo e spazio per analizzare in maniera più fredda e analitica determinati episodi. Giungono spesso a conclusioni affrettate e sbagliate“.

A Morbidelli è stato chiesto a quale tipo di pressione si riferisse e lui ha specificato il suo pensiero: “C’è il pilota che si lamenta in tv, il team che si lamenta, tante persone attorno che commentano. È normale, ma quando parlo con lo Stewards Panel percepisco paura, non apertura e voglia di dialogare. La mia penalità di ieri è corretta, però per valutare sorpassi di gara servirebbe prendersi più tempo e analizzare tutto con una situazione mentale migliore, più fredda e aperta“.

Il pilota Yamaha è deluso sia per la penalità subita sia per l’atteggiamento dei commissari, però deve concentrarsi sul futuro e provare a replicare a Valencia quanto fatto in Malesia. Vedremo se ci riuscirà.

Foto: Yamaha Racing