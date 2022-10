Turno di libere ricco di ‘scintille’, giochi di scie, colpi di scena, soprattutto nei minuti in cui tutti danno l’assalto al miglior tempo. È in questi attimi frenetici che Pecco Bagnaia sbaglia, protagonista di una scivolata che non gli permette di migliorare. Cosa che fanno invece gli altri, spingendolo così appena fuori dalla top ten! In testa c’è Jorge Martin, sia Fabio Quartararo che Aleix Espargaro si prendono la Q2, non così invece l’italiano di Ducati. Da segnalare un paio di episodi con protagonista Morbidelli, lento in traiettoria ed ostacolando così prima il compagno di box, poi il nuovo leader MotoGP. Saranno qualifiche da non perdere, tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

Brad Binder era stato il migliore alla fine della prima giornata in condizioni miste. Duo Ducati Team che era rimasto fuori dalla top ten, ma ecco che rientra prontamente già nei primi minuti delle FP3. Quartararo, finito presto in zona a rischio, risale ed è attaccato alle due Desmosedici. Il turno si infiamma in pochi minuti, con i rivali mondiali in particolare che dettano il passo, mentre Raul Fernandez, Pol Espargaro e Remy Gardner sono protagonisti di incidenti distinti. Marc Marquez realizza i primi giri con un nuovo telaio, non mancano scintille invece in Yamaha, con Quartararo che si vede ostacolato proprio dal compagno di box… Una scivolata anche per Di Giannantonio, mentre Bastianini si inserisce tra il duo Ducati factory.

Turno difficile per Pol Espargaro, protagonista anche di un secondo incidente, mentre Marquez segue a lungo Bagnaia, alla ricerca di un posto in Q2. Ultimi minuti ed ecco l’assalto alla top ten, con anche la comparsa della temuta bandiera da pioggia, mentre Morbidelli è protagonista di un altro ‘episodio particolare’, stavolta ostacolando soprattutto Bagnaia… Il #63 si accoda poi a Quartararo, entrambi sono lanciati, ma arriva l’errore del ducatista, che finisce a terra alla curva 7. Incidente anche per Cal Crutchlow ed Alex Marquez, colpo di scena con Bagnaia relegato in Q1! Nessun problema invece per il campione in carica ed Aleix Espargaro, comodamente in top ten alla bandiera a scacchi.

La classifica FP3/combinata