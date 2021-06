MotoGP Sachsenring, Prove 3: Svetta Quartararo sulle Ducati ed Oliveira

Fabio Quartararo piazza il miglior crono del weekend nelle FP3. Seguono le Ducati di Miller e Zarco davanti a Oliveira, Marc Márquez in Q2.

Turno MotoGP davvero combattuto per decidere la top ten direttamente in Q2. In una classifica dai tempi davvero ravvicinati emerge Fabio Quartararo, che piazza il miglior crono del fine settimana. Seguono da vicino le Ducati di Jack Miller e di Johann Zarco, in quarta piazza c’è Miguel Oliveira. Risale in top ten anche Bagnaia, gran risultato poi per il rookie Martín, lo ricordiamo tornato da poco da un importante infortunio. Oltre alla Aprilia di Espargaró, più tre Honda guidate da Nakagami e dai due fratelli Márquez. Nel primo turno di qualifiche invece troviamo parecchi nomi di peso, come Viñales (caduto) o le due Suzuki…

Turno determinante per definire la top ten che andrà direttamente in Q2. Ripartiamo da un Oliveira in palla sul duo Monster Yamaha (casa dei tre diapason con qualche novità tecnica), con Petrucci inizialmente fuori di un soffio, così come il grande favorito Marc Márquez. Protagonista in seguito di un lungo prima di ripartire e di rientrare tra i primi 10, uno dei pochissimi a migliorarsi nella prima parte del turno. Hanno meno fortuna Bastianini e Lecuona: entrambi larghi in curva 1, finiscono poi nella ghiaia in due incidenti distinti. Qualche problema sulla GSX-RR di Rins, che ritorna in pit lane a spinta, poi soccorso dagli uomini del team ed in seguito ripartito con la seconda moto.

A lungo la classifica vista dopo le due libere di venerdì rimane invariata, con i soli Marc Márquez (non manca un salvataggio), Mir e Bagnaia che sono riusciti a limare i propri tempi. Nel quarto d’ora finale però inizia ad esserci qualche movimento in più nelle zone alte e la classifica subisce sensibili cambiamenti. Segnaliamo anche una scivolata per Viñales alla curva 1, terza caduta del weekend in seguito per Pol Espargaró, stavolta alla curva 8. Fuochi d’artificio fino alla bandiera a scacchi, con infine Fabio Quartararo autore del miglior crono. Seguono le rosse di Jack Miller e di Johann Zarco, 4° Miguel Oliveira (questi ultimi due con un gran ritmo…), top ten per entrambi i fratelli Márquez.

La classifica FP3/combinata

Foto: motogp.com