Moto3 Sachsenring, Prove 3: Andrea Migno al top, 1-2 Italia con Nepa 2°

Andrea Migno svetta nelle ultime libere, a 92 millesimi c'è Stefano Nepa. Doppietta tricolore davanti ad un duo del Sol Levante, Toba e Suzuki.

Piloti italiani all’attacco alla fine della terza ed ultima sessione di prove libere. Andrea Migno e Stefano Nepa in particolare brillano al Sachsenring, conquistando la prima e la seconda posizione in classifica combinata in vista delle qualifiche. Doppietta per i nostri portacolori quindi davanti ad un duo giapponese, composto da Kaito Toba e da Tatsuki Suzuki. Direttamente in Q2 anche Dennis Foggia, Romano Fenati e Niccolò Antonelli, oltre al leader Moto3 Pedro Acosta. Alle 12:35 scattano le qualifiche, tutti gli orari.

Prove libere 3

Ultimo e più importante turno per decidere chi saranno i 14 piloti direttamente in Q2 e chi invece dovrà disputare la prima sessione di qualifiche. Si comincia con Foggia al comando davanti a McPhee, tutt’ora il migliore dopo il venerdì di libere, mentre dopo pochi minuti registriamo un violento highside alla curva 3 per Rodrigo. Il pilota è subito in piedi, ma viene portato al Centro Medico per tutti i controlli del caso. Per lungo tempo sono pochi quelli che riescono a migliorare rispetto alle prime due libere, fino all’ultimo quarto d’ora della sessione, quando cambia anche la testa della classifica. Passa al comando Toba davanti a Suzuki, mentre non manca anche una caduta per il rookie Fernández (curva 3). Ma c’è ancora l’assalto finale da considerare… Ed è doppietta italiana: Andrea Migno piazza il miglior crono, segue Stefano Nepa, con Kaito Toba infine terzo.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: Snipers Team