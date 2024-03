MotoGP, rinnovo Quartararo-Yamaha: ancora nessuna trattativa

Difficile fare pronostici sui risultati della Yamaha nel primo gran premio del 2024 in Qatar. Appare sicuramente difficile immaginare Fabio Quartararo o Alex Rins sul podio nel weekend. I test hanno detto che sono tante Ducati competitive e che anche la coppia KTM-Aprilia appare messa meglio, almeno sulla carta. Dopo le prove libere di venerdì ci potremo fare un’idea migliore dei valori in pista.

MotoGP Qatar, Quartararo analizza la situazione Yamaha

Quartararo vede dei miglioramenti sulla sua M1 rispetto al 2023, però il gap accumulato non era poco e di conseguenza servirà del tempo per intervenire efficacemente in tutte le aree: “Abbiamo migliorato la velocità massima e ne siamo felici. Forse sul giro secco non farà tanto la differenza, ma penso che lottare in gara potrebbe essere più semplice, dato che dovrei riuscire a preparare dei sorpassi e a rimanere in scia a chi ho davanti. Ci sono aree in cui dobbiamo migliorare. Anche l’anno scorso sul ritmo eravamo messi molto meglio che sul giro veloce, ma sappiamo quanto sia importante andare in Q2 già dal venerdì. Dobbiamo tornare un po’ al 2019 o al 2021 quando potevamo guidare in maniera più fluida. Ci serve del tempo per migliorare l’elettronica e il modo in cui utilizziamo la gomma posteriore in entrata di curva“.

Yamaha potrà usufruire delle nuove concessioni MotoGP, che le permetteranno di organizzare più test per lavorare ed effettuare progressi. Il francese ritiene che sia una grande occasione da sfruttare: “Penso sia importante avere la possibilità di cambiare molte cose sulla moto. Le idee ci sono e vanno poi verificate in pista. Disporre di più test durante la stagione sarà fantastico, anche perché abbiamo solo due moto“.

Rinnovo? Nessuna novità

Fabio ha un contratto che che scade a fine 2024 e la Yamaha ha già dichiarato di puntare al rinnovo, però il pilota ha spiegato che al momento non ci sono trattative concrete in corso: “Non c’è nessuna scadenza, non abbiamo neanche avuto delle discussioni ufficiali. Mi servirà un po’ di tempo per vedere il progetto, la mentalità del team e come andrà con i nuovi tecnici. Per ora posso dire che stanno facendo degli step avanti e stanno lavorando sodo. Serve tempo, siamo ancora lontani e non possiamo lottare per le posizioni che vogliamo. Dobbiamo essere realisti, oggi non possiamo pensare di lottare per il campionato. Non so quando saremo pronti“.

Le parole del campione MotoGP 2021 sono molto chiare, non sorprendono. Normale che lui voglia attendere prima di prendere una decisione sul suo futuro. Vuole capire bene la situazione all’interno del team di Iwata e poi fare le sue valutazioni. Oggi è presto per parlare del 2025, probabilmente si darà un po’ di gran premi di tempo per scegliere cosa fare.

