MotoGP, rimpianto Bastianini in Qatar: “Conservativo per nulla”

Il campionato 2024 di Enea Bastianini si è aperto con un 6° posto nella sprint e un 5° nella gara lunga. Un totale di 15 punti conquistati, non male per iniziare, anche se ovviamente avrebbe voluto lottare per qualcosa di più. Intanto, considerando la pessima stagione scorsa, era importante partire con un primo gran premio solido e così è stato. Chiaramente, essere arrivato dietro a Marc Marquez equipaggiato di una Desmosedici GP23 non lo può rendere felice, ma ci sono tante altre gare in cui potrà dimostrare pienamente il suo valore.

MotoGP Qatar, il bilancio finale di Bastianini

Il riminese in passato si è rivelato molto bravo a gestire le gomme e a rendersi protagonista soprattutto nella seconda metà delle corse. Domenica a Lusail si è accesso un po’ troppo tardi: “Un po’ per scelta – spiega a Sky Sport MotoGP – perché mi aspettavo un calo più importante della gomma e invece ce n’è stato un po’ meno del previsto. Sono stato conservativo per niente, mi dispiace perché avrei potuto fare qualcosina meglio. Non avrei avuto comunque il passo di Pecco“.

Bastianini avrebbe potuto spingere di più domenica e ha il rammarico di non averlo fatto, ovviamente con un obiettivo ben preciso. Ammette che avrebbe voluto ottenere di più da questo fine settimana in Qatar e spera di fare meglio a Portimao, dove un anno fa si infortunò seriamente: “Considerando i test, mi aspettavo un po’ di più su questa pista. Invece, le condizioni sono cambiate e da venerdì noi siamo rimasti sempre più o meno lì, non siamo migliorati tanto. Analizzeremo i dati per cercare di capire cosa non ha funzionato benissimo. Ho un conto in sospeso con Portimao, lì vedrò di essere competitivo“.

Enea andrà meglio a Portimao?

Il pilota ufficiale Ducati non ha ancora il miglior feeling con la sua Desmosedici GP24, però alla guida si sente decisamente meglio rispetto all’anno scorso: “Questa gara ci è servita tanto, ha dato molte indicazioni al team sulle mie sensazioni generali. Sarebbe bello rifarne un’altra… Ancora non ho la moto cucita addosso al 100%, però di base va meglio della GP23. Mi trovo meglio, penso che possiamo fare dei passi in avanti, c’è margine e vediamo di farli presto“.

Il prossimo gran premio sarà all’Autodromo Internacional do Algarve e sarà interessante vedere se i piloti incontreranno ancora le problematiche accusate a Lusail: “Speriamo che sia diverso in termini di consumo gomme e chattering – conclude Bastianini – è un punto interrogativo. In Qatar fino a sabato le vibrazioni sono state un po’ critiche e c’è stato del subbuglio dentro il box, ma in gara me ne aspettavo di più e alla fine non sono state un problema. Speriamo che non si ripresenti in futuro“.

Foto: Ducati Corse