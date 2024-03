Gabriele Giannini porterà una ventata di freschezza al Mondiale Supersport. Molti hanno un passato nel Motomondiale o hanno già corso in Superbike mentre il giovane pilota laziale arriva dal National Trophy. Ha tanta voglia di crescere, emergere e brillare. Gareggerà nel World Challenge con la Kawasaki del Team Prodina e, realisticamente, le ZX-6R non sono certo le moto migliori del lotto, anzi. In Australia hanno faticato parecchio e l’unico pilota che aveva centrato la zona punti era stato Marcel Brenner. Da Gabriele Giannini dunque non ci si aspettano risultati eclatanti ma solo una crescita costante.

“Mancano appena nove giorni alla partenza per Barcellona – racconta Giannini a Corsedimoto – ho già iniziato a fare il contro alla rovescia. Sono felicissimo di partecipare al Mondiale Supersport, a prescindere da come andrà. L’inverno è stato lungo e non vedo l’ora d’iniziare, di confrontarmi con gli altri piloti. So benissimo a cosa vado incontro: il livello è altissimo. Non vado lì pensando subito di centrare la top 10 nella prima gara, sono realista. Il mio obbiettivo è crescere, imparare, migliorare giorno dopo giorno”.

Quali sono le tue aspettative alla luce dei test invernali?

“I test sono andati molto bene. Abbiamo girato di recente a Vallelunga, il meteo non era ottimale ma credo di aver fatto dei tempi abbastanza buoni. Abbiamo provato anche un long run ed era importante farlo perché sono abituato a gare conte. Fisicamente è andato tutto bene e non ho avuto problemi. Purtroppo a Barcellona non ho mai girato e il nuovo format prevede solo un turno di libere quindi il primo round stagionale sarà piuttosto difficile per me. Nei primi due appuntamenti stagionali spero di poter lottare per la zona punti: essere nei primi quindici sarebbe già un bel risultato. Poi a Misano, una pista che conosco e mi piace tanto, vediamo se sarà possibile fare qualcosa di più. Ci tengo a ringraziare il team Prodina che ha lavorato tantissimo in questi mesi, si è impegnato al massimo facendo uno step importante quale in passaggio alle sospensioni Ohlins “.

A Vallelunga era presente anche Montella

“L’ho visto girare e mi ha impressionato veramente. ha vinto le prime due gare del Mondiale Supersport e non è un caso. Va fortissimo, ha una guida pulita e non sbaglia mai. Sono andato a fargli i complimenti, mi è venuto spontaneo. C’è poco da dire: lui è su un altro livello rispetto a me, ha una marcia in più”.

Nel World Challenge il pilota da battere sarà Simone Corsi?

“Simone Corsi è certamente il super favorito ma vedo bene pure Tom Edwards con la Ducati del team di Davide Giugliano. Loro due sono gli avversari più tosti nel Challenge. Io cercherò di fare la mia parte. All’inizio sarà dura ma durante l’anno spero di andare in progressione. Ho in programma di andare a girare a Cremona per iniziare a conoscere un po’ la pista e fare sempre meglio”.

Foto Cristopher Ponso

