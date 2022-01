Marc Márquez sta migliorando, eccolo di nuovo in moto. L'ultimo comunicato Honda riguardo la sua situazione.

Arrivano buone notizie riguardanti Marc Márquez. Alla vigilia della conferenza stampa online, Honda ha emesso un comunicato di aggiornamento sulle condizioni del suo pilota di punta. Ci sarà anche lui accanto a Pol Espargaró, al fratello Alex ed a Takaaki Nakagami, ma non solo. La diplopia sta migliorando e, dopo svariati controlli, ecco arrivato l’OK al pilota di Cervera per tornare ad allenarsi in moto. Per lui allenamento di motocross, con sensazioni definite molto positive. Il prossimo passo è la pista, lo vedremo a Sepang?

“Marc Márquez si è sottoposto a nuovi controlli con il dottor Sánchez Dalmau lunedì scorso, per analizzare lo stato della sua diplopia.” Comincia così il comunicato Honda, per poi andare avanti con l’ultimo aggiornamento. “L’oftalmologo ha confermato un importante passo avanti a livello visivo per l’otto volte campione del mondo. Ha così ricevuto l’autorizzazione per guidare una moto ed il pilota, assieme al suo team, ha scelto il motocross, la disciplina più impegnativa nelle due ruote.”

“Dopo tre mesi di stop, lo spagnolo è tornato a correre al Ponts Circuit (Lleida). Dopo parecchi giri, il suo feeling in sella è stato più che positivo.” Concludendo la nota con il programma futuro. “Il prossimo passo per Márquez sarà girare sull’asfalto.” Un bel passo avanti quindi per il ritorno in forma del pilota di Cervera, lasciando aperto uno spiraglio: la possibilità di rivederlo nuovamente in azione a Sepang. Sarà così? Ancora qualche settimana ed avremo la risposta definitiva. Certamente Honda ci spera.

Libro novità: “Il Galateo Social”, come comunicare con successo. Disponibile su Amazon

Foto: HRC Media