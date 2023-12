MotoGP, Razlan Razali guarda avanti: annunciato il suo futuro

Alla fine della stagione MotoGP 2023 è avvenuto un vero terremoto sul team CryptoDATA RNF. Prima c’è stato l’annuncio dell’addio da team principal di Razlan Razali, proprietario del 40% delle azioni, e poi anche l’ufficialità dell’esclusione della squadra dalla griglia 2024. La decisione presa da Dorna, FIM e IRTA ha provocato la reazione del CEO Ovidiu Toma, il quale ha già fatto sapere di voler avviare una causa legale. Vedremo come finirà, intanto sembra che sarà l’americana Trackhouse Racing la prossima formazione satellite di Aprilia.

MotoGP, cosa farà Razali adesso?

In attesa di conoscere i futuri sviluppi, Razali ha annunciato cosa lo aspetta dopo gli anni da team principal trascorsi nel Motomondiale: “Sono entusiasta di annunciare la mia nuova posizione di consulente indipendente per gli sport motoristici! Il mio focus sarà sullo sviluppo dei talenti e sulle sponsorizzazioni per i talenti e le squadre a due ruote. Sono entusiasta di portare la mia esperienza in questo entusiasmante settore“.

Il manager malese continuerà a lavorare nel mondo del motociclismo, ma con un ruolo differente. Dopo le esperienze tra Moto3 e Moto2, era entrato in MotoGP nel 2019 con l’allora Sepang Racing Team e un forte partner come Petronas. Ha conquistato subito grandi risultati con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, che in sella alla Yamaha hanno fatto benissimo. Sicuramente il primo biennio in top class è stato il periodo più positivo.

Da Petronas a WithU e CryptoDATA

Nel 2021, anno dell’arrivo di Valentino Rossi nel box al posto di Quartararo, c’è stato un calo netto dei risultati. Ciò ha poi portato Petronas a decidere di non rinnovare la partnership. Razali ha avuto non pochi problemi e non a caso Yamaha, col quale era in scadenza, ha voluto firmare un rinnovo solo annuale. Per il 2022 il team è stato rinominato RNF e si è legato a WithU, ma le cose non sono andare bene e il marchio italiano ha avuto problemi economici gravi che lo hanno portato al fallimento.

Nel 2023 sono arrivati i rumeni di CryptoDATA, diventati anche azionisti di maggioranza del team RNF, ed è iniziata pure la partnership con Aprilia. Il resto della storia è ormai noto. Razali ha archiviato la sua avventura da team principal e ora è proiettato verso un nuovo lavoro.