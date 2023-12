Moto3, Daniel Holgado operato per sindrome compartimentale

La stagione Moto3 2023 si è conclusa, Daniel Holgado può ora risolvere il problema che lo condizionava da tempo. La nota sindrome compartimentale l’ha infatti colpito ad entrambe le braccia nel corso dell’anno, tanto che non era insolito vederlo con borse del ghiaccio nel corso dei turni. Holgado, che ha chiuso la stagione col nuovo record assoluto a Valencia nei primi veri test Pirelli, si è sottoposto all’intervento a Barcellona al Hospital Universitari Quirón-Dexeus, operato dallo staff del dottor Mir. Ora è davvero a posto, pronto per ripartire con rinnovata energia nel 2024.

Holgado, da leader al calo

L’alfiere KTM Tech3 aveva iniziato la stagione come grande candidato per la corona mondiale. A lungo ha tenuto il comando della classifica a suon di risultati di peso, per poi accusare sempre maggiori difficoltà e lasciare strada ad altri piloti, chiudendo infine 5° a -41 dal campione. Tra i motivi di questo netto calo c’è proprio la sindrome compartimentale, che gara dopo gara è diventato un problema sempre più importante. Ora Holgado ha sistemato la situazione, dopo il dovuto riposo riprenderà la preparazione per il prossimo anno. Non è assurdo dire che lo rivedremo tra i candidati per l’iride di categoria.

Foto: Social-Daniel Holgado