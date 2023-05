MotoGP, Quartararo ha corso con un problema fisico: il retroscena

Sicuramente il weekend del Gran Premio di Francia 2023 non è tra quelli che Fabio Quartararo ricorderà con piacere. Prove libere difficili, tredicesima posizione nelle qualifiche, caduta nella sprint race e settimo posto in gara con otto piloti caduti, alcuni dei quali sicuramente gli sarebbero arrivati davanti al traguardo. Non il GP di casa che sognava, ma c’è un retroscena.

MotoGP Francia, Quartararo non era a posto fisicamente

Quartararo nel post-gara ha rivelato che non ha corso nella migliore condizione fisica oggi a Le Mans: “Fa più male questo risultato nel mio gran premio di casa. Oggi ho anche avuto in problema fisico, stamattina ho fatto un trattamento molto aggressivo sul braccio e ho avuto dolore da metà gara. Veramente un peccato. Non potevo lottare per il podio, però penso che sarei riuscito ad arrivare in quinta posizione. Sono stato molto limitato fisicamente nella seconda metà della corsa“.

Il campione del mondo a Sky Sport MotoGP ha anche rivelato che nel team Yamaha si è scelto di fare un passo indietro in termini di assetto per la M1: “Da ieri pomeriggio abbiamo deciso di utilizzare la base del 2021 e di non toccare più niente sulla moto“.

Yamaha M1, sempre il solito problema

Quartararo ha avuto modo di ribadire un’altra volta che sente di avere un buon ritmo, però le difficoltà nei sorpassi lo penalizzano tantissimo: “Quando nei primi giri mi sono trovato dietro a Zarco e agli altri, per me ero molto più veloce. Ma quando arrivi all’ultima curva, ti va via; alla 3-4-5-6 lo prendi, ma poi alla 7 e 8 va via… Era molto difficile per noi. Il passo lo abbiamo, però la situazione è questa. Dobbiamo lottare forte, ma penso che abbiamo fatto un piccolo step“.

Infine, ha spiegato che non c’è qualcosa di specifico da fare con il braccio che lo ha limitato oggi, potrà tornare a lavorare normalmente nei prossimi giorni: “Purtroppo oggi è stato un disastro, però non c’è qualcosa da dover fare adesso. Mi posso allenare alla stessa maniera e basta“.

Foto: Valter Magatti