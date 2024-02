MotoGP, Quartararo contattato da altri team: Yamaha deve reagire

Yamaha sta facendo grandi sforzi per tornare vincente in MotoGP, ma il test a Sepang ha confermato che il cammino è ancora lungo. Fabio Quartararo ha affermato che la M1 è sicuramente migliorata rispetto al 2023, però ha anche evidenziato alcuni problemi importanti da risolvere. Uno su tutti il giro veloce, un limite già nella scorsa stagione. In ottica qualifiche è fondamentale trovare il modo di migliorare il time attack, altrimenti il compito dei piloti in gara sarà più complicato.

MotoGP, Yamaha rischia di perdere Quartararo

Questi mesi saranno caratterizzati anche da rumors e trattative riguardanti il mercato piloti, essendo quasi tutti in scadenza a fine 2024. Quartararo è tra questi e per rinnovare con Yamaha ha già messo in chiaro quello che vuole. Una buona offerta economica non basta per convincerlo a rimanere, desidera essere competitivo e lottare costantemente per podi e vittorie. Sa che potrebbero servire un po’ di gran premi, considerando che la M1 partiva da un gap molto ampio, però verrà il momento nel quale farà il punto della situazione e prenderà una decisione.

Il francese vuole prendersi del tempo e dare fiducia alla casa di Iwata, ma c’è già qualcuno che si è fatto avanti per sondare la possibilità di ingaggiarlo nel 2025: “Ho già avuto i primi contatti con altri marchi – ha ammesso ad Autosport.com – ma Yamaha sicuramente lo saprà. Ora bisogna vedere quali passi farà Yamaha. C’è stata una risposta a ciò che avevo chiesto, però il risultato non è ancora quello che volevo“.

Il campione MotoGP 2021 riconosce che il team ha fatto degli sforzi concreti, cambiando mentalità e apportando miglioramenti alla M1. Ma non basta ancora, è fondamentale sviluppare bene in questi mesi per raggiungere un livello di competitività soddisfacente. Il prossimo test in Qatar (19-20 febbraio) sarà molto importante.

Foto: Yamaha