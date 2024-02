Filip Salac, il progetto per le giovani promesse del motociclismo ceco

Non solo la preparazione Moto2 per Filip Salac, c’è anche un nuovo progetto. Il pilota ceco, neo acquisto Marc VDS, è coinvolto nel progetto che sta portando alla creazione di un’accademia e di una squadra che possano dare una mano alle promesse del motociclismo. Un aiuto in più sulla strada che potrebbe portare i giovanissimi piloti ad approdare un giorno nel Campionato del Mondo.

Il progetto

La squadra, che avrà alla guida Michal Salac (ex pilota e fratello di Filip) e David Kucerik, principale rappresentante Ohvale in Repubblica Ceca, seguirà le categorie Ohvale 110, 160 e 190, l’idea futura è arrivare anche a sostenere i giovani piloti nelle minibike. Ma si guarda ancora più in là, nello specifico alla finale del campionato FIM MiniGP a Valencia con le classi 160 e 190. Oltre alle gare sui circuiti cechi con questo obiettivo, uno dei programmi della squadra sarà anche partecipare a diverse gare in Italia nel Campionato MiniGP. Maggiori informazioni verranno rese note più avanti.

Salac all’attacco in Moto2

Parallelamente però il pilota ceco non deve dimenticare il suo impegno primario. Salac ha una grande occasione quest’anno con Marc VDS, team pluricampione di categoria grazie a Tito Rabat, Franco Morbidelli, Alex Marquez. Filip Salac approda nella squadra di Marc van der Straten per la sua terza stagione in Moto2, con tre podi di categoria fino a referto. Ci si aspetta molto dal 22enne di Mlada Boleslav.

Foto: Social-Filip Salac