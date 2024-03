MotoGP Qatar: uno sguardo al passato, ecco chi ha vinto di più

Otto vittorie per i piloti italiani e sette per gli spagnoli. Nell’albo d’oro del Gran Premio dei Qatar di MotoGP queste due nazioni sono imbattute dal 2011 quando Casey Stoner vinse per la sua quarta volta a Losail. Quel successo alla prima gara dell’anno fu il primo di una stagione trionfale in sella alla Honda con dieci vittorie, sedici podi totali ed il titolo iridato. In Qatar ha scritto per ben tre volte il proprio nome nell’albo d’oro Valentino Rossi, primo nel 2005, 2006 e 2015 sempre su Yamaha. Stesso numero di successi per Jorge Lorenzo mentre Maverick Vinales ed Andrea Dovizioso ho hanno vinto due volte. Sono saliti sul gradino più alto del podio del Qatar anche Sete Gibernau (nel 2004 alla prima edizione), Marc Marquez (2014), Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio negli ultimi due anni. Per i due italiani si è trattata della prima vittoria in MotoGP

Francesco Bagnaia ha vinto una volta a Loisal ma in Moto2, nel 2018, l’anno in cui si è laureato campione del mondo della categoria.

Chi ha vinto in più in Qatar in Moto2 e Moto3

Nelle prime edizioni non c’era ancora la Moto3 ma si correva il Mondiale 125 e tra i nomi di spicco che hanno trionfato in questa classe in Qatar troviamo Jorge Lorenzo, Alvaro Bautista ed Andrea Iannone. Dal 2012 si è corsa la Moto3 e non c’è un pilota che ha conquistato successi in serie. L’unico che ha concesso il bis è stato Jaume Masiá. Da ricordare la vittoria di Andrea Migno nel 2022. Nella classe intermedia, ai tempi delle 250 aveva conquistato un bel successo Mattia Pasini, nel 2008. Si è poi passati dalla Moto2 ed oltre a Bagnaia gli altri italiani presenti nell’albo d’oro sono Franco Morbidelli, Lorenzo Baldassarri e Celestino Vietti.

Foto social

