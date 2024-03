Salvo colpi di scena, Franco Morbidelli sarà regolarmente al via del Gran Premio del Qatar. Il trauma cranico accusato in seguito alla brutta caduta nell’allenamento a Portimao sembra essere ormai superato. Purtroppo non ha potuto prendere parte ai test a Sepang e a Lusail, però nel fine settimana di gara dovremmo vederlo in azione con la Ducati Desmosedici GP24 del team Prima Pramac Racing.

MotoGP Qatar, Morbidelli non vede l’ora di salire sulla Ducati

Il pilota romano si è sottoposto a una risonanza magnetica il 2 marzo e l’esito è stato favorevole. Il primo via libera dei dottori in Italia c’è stato, adesso dovrà superare l’ultimo controllo medico nella giornata di giovedì presso il Lusail International Circuit. Dovrebbe ricevere l’ok definitivo per partecipare al GP.

Morbidelli è entusiasta di aver avuto il semaforo verde per volare in Qatar ed è impaziente di risalire sulla sua Desmosedici GP24, provata solo a novembre nel test a Valencia e certamente un po’ cambiata rispetto a quella prima versione: “Sono molto contento di aver ricevuto il nulla osta medico per iniziare la stagione. Sono ansioso di provare la moto, di ritornare alle dinamiche delle gare e di conoscere meglio la nuova squadra. Quest’anno rappresenta un cambiamento significativo nella mia carriera e, anche se questo episodio è stata sfortuna, ormai appartiene al passato e voglio guardare avanti. Ringrazio i medici che mi hanno seguito, le persone che mi hanno supportato in queste settimane e Pramac Racing per il sostegno“.

Vedremo se l’ex pilota Yamaha riuscirà in breve tempo a trovare il feeling con la Ducati e con il team Prima Pramac. Per lui si tratta di una grande occasione dopo degli anni difficili e non vuole sprecarla.

Foto: Prima Pramac Racing