MotoGP Qatar, Yamaha tra dubbi e certezze: Quartararo e Rins scalpitano

Come nel caso della Honda, anche la Yamaha arriva in Qatar con la consapevolezza di non essere ancora al livello della Ducati. In questi mesi non sono mancati gli sforzi da parte della casa di Iwata, che ha apportato diversi cambiamenti importanti per ridurre il gap e tornare ai vertici della MotoGP. Alcuni passi avanti ci sono stati, però serve ancora tempo per ribaltare completamente la situazione rispetto al terribile 2023. Fabio Quartararo e Alex Rins lo sanno, anche se al tempo stesso scalpitano per lottare per le migliori posizioni.

MotoGP Qatar, a cosa potrà puntare Quartararo con la Yamaha?

Il pilota francese dopo i test pre-campionato era rimasto particolarmente deluso dal fatto di non aver compiuto progressi per quanto riguarda il giro veloce. Neanche con la nuova M1 si è riusciti a risolvere il problema che ha afflitto Quartararo praticamente per tutta la passata stagione, condizionandone inevitabilmente i risultati. Fondamentale progredire nel time attack per evitare di partire troppo indietro. Anche se il motore Yamaha è migliorato, rendendo meno complicati i sorpassi, serve fare un ulteriore sforzo per essere a posto in qualifica.

Il campione del mondo MotoGP 2021 spera che i dati dei test siano stati utili per essere in una situazione migliore nel weekend di gara a Lusail: “Abbiamo ottenuto ottime informazioni dai test in Qatar, ma sappiamo anche che dobbiamo ancora migliorare, quindi lavorare su questo è il nostro obiettivo. Questo primo GP è importante, ci mostrerà a che punto siamo e speriamo di essere in una posizione migliore rispetto allo scorso anno. So che la Yamaha sta lavorando duro dietro le quinte e tutti nel team sono super motivati, quindi darò il massimo, come sempre, per ottenere il miglior risultato possibile e per iniziare la stagione nel migliore dei modi“.

Rins curioso di correre a Lusail

In Qatar ci sarà anche il debutto ufficiale di Rins con la M1, una moto con la quale si è trovato abbastanza bene da subito in termini di guidabilità. Chiaramente, vuole migliorare anche lui per essere in grado di lottare per risultati di rilievo: “Questo nuovo capitolo con Yamaha inizia ufficialmente questo fine settimana. Sono rimasto in Qatar dopo i test perché le previsioni meteo non erano così buone dove vivo, e volevo potermi allenare il più possibile ed essere in modalità gara il prima possibile. Sono super motivato e in generale piuttosto curioso di vedere cosa riusciremo a ottenere. È una moto relativamente nuova e un team nuovo. E l’anno scorso non ho corso in Qatar, dove il circuito è stato riasfaltato e ricostruito rispetto 2022, quindi so che dovrò prendermi un po’ di tempo per adattarmi, Ma, cosa più importante, sono sono semplicemente entusiasta di iniziare“.

Il pilota catalano si approccia al GP a Lusail con una mentalità molto positiva, spera di iniziare nel modo giusto un’avventura che certamente può essere complicata nel primo periodo. Sa perfettamente che la casa di Iwata ha del gap da recuperare e che potrebbe faticare un po’, ma le sfide non lo spaventano ed è sicuro che con il tempo i risultati arriveranno.

