Elia Bartolini “In Supersport 300 per vincere, ne sento il bisogno”

Elia Bartolini approda nel paddock della Superbike ma il suo cuore è ancora in quello della MotoGP. Il ventenne cesenate da ragazzino era considerato un baby prodigio. Aveva collezionato successi e titoli in serie nei campionati giovanili. Ad appena 16 anni aveva debuttato nel Mondiale Moto3 come wild card a Misano centrando subito la zona punti. Ha poi vinto il Campionato Italiano nella stessa classe. Nel 2021 ha partecipato a parecchi gran premi in sostituzione di piloti infortunati e l’anno dopo ha partecipato al Mondiale a tempo pieno entrando in top 10 due volte e conquistando altri buoni piazzamenti. Elia Bartolini sarebbe voluto restare in Moto3 ma purtroppo le cose non sono andate come sperava. Quest’anno parteciperà a Mondiale Supersport 300 su Yamaha Motoxracing per puntare in alto.

Elia Bartolini, come procede la preparazione?

“Ho fatto varie uscite con un 300 ma da allenamento. Ancora non ho fatto dei test con la moto con cui farò il Mondiale Supersport 300. Ci sono stati un po’ di problemi logistici, di ritardi in generale. Sono convinto però che saremo prontissimi per l’inizio del campionato e probabilmente riusciremo a fare un test prima di Barcellona. Durante l’inverno mi sono allenato molto anche assieme al mio compagno di squadra Emiliano Ercolani con cui mi sono trovato veramente bene. Abbiamo girato anche martedì a Misano con una moto stock e sono riuscito ad essere veloce”.

Passi dalla Moto3 alla 300: classi totalmente diverse, mondi lontani.

“Non ho mai gareggiato su una 300 o comunque su una derivata di serie. Sono sincero, non conosco tanto questa categoria. Ho visto che le gare sono sempre molto incerte e se in Moto3 magari lotti per vincere poi ti va male e finisci terzo o quarto qui rischi di finire quindicesimo dietro a piloti che magari hanno meno talento ma beccano le scie giuste“.

Perché hai lasciato il Motomondiale?

“Sono onesto e credo di dire una cosa ovvia e risaputa. L’ambiente della MotoGP è più prestigioso e ci sono tutti i più forti. Io sono cresciuto in quel mondo, è quello che sento più mio. Credo che i piloti che arrivano nel paddock della Superbike dal Motomondiale abbiano un gran talento e Bulega lo ha dimostrato a tutti. Io mi ero trovato in una situazione scomoda nel Motomondiale, non avevo la possibilità di vincere e sono venuto in 300 per stare davanti. Ho fatto questo salto con Yamaha e Motoxracing per vincere: ne sento il bisogno, è la cosa che più mi far stare bene, che mi rende felice, mi consente di ritrovare la serenità mentale”.

Qual è il tuo obbiettivo ora?

“La top 5 fin dalla prima gara e credo di valerla. Il round di Barcellona per me sarà un test perché non conosco il set up della moto, mai fatto 2 gare così corte nello stesso week-end, non sono abituato a quelle sospensioni, a quelle gomme, non conosco la squadra: per me è veramente tutto nuovo. Sembra un paradosso ma sono tra i piloti che hanno meno esperienza di tutti a livello assoluto in sella ad un 300. Ci sono salito giusto solo in quello da allenamento ma non ho mai fatto una gara con quel tipo di moto. Il mio compagno è all’esordio nel Mondiale Supersport 300 però corre da anni con moto simili: la R3 con cui ha vinto la Coppa del Mondo Yamaha R3 Blu Cru è sempre una 300. La mia inesperienza nella categoria è un dato di fatto, non voglio cercare però degli alibi ma voglio vincere e basta”.

Elia Bartolini, chi temi di più tra i tuoi avversari?

“Non temo nessuno perché credo di essere molto competitivo. Tra gli altri piloti credo sia veramente forte il mio compagno di squadra Emiliano Ercolani: me ne sono reso conto anche in allenamento durante l’inverno. Per il resto se devo fare un altro nome dico Mirko Gennai perché ha vinto le ultime gare dell’anno scorso. Dopo la prima gara saprò chi sono i più forti: si vede già subito ci va, indipendentemente da chi vince”.

Foto Dani Guazzetti