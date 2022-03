MotoGP Qatar, Prove 2: Alex Rins e Suzuki top del venerdì

Suzuki si fa vedere ancora di più in questo pomeriggio di libere, in particolare con Alex Rins. C’è voglia di rivalsa nella casa di Hamamatsu ed il duo spagnolo sta brillando, assieme a Marc Márquez inseritosi tra il #42 e Joan Mir 3° alla bandiera a scacchi. Per quanto riguarda le Ducati, Jorge Martín è il migliore con il 4° tempo combinato. Domani si riprende con FP3, FP4 e qualifiche, tutti gli orari del GP.

Prove 2

Si riparte da quanto fatto nella prima sessione di prove libere (qui il resoconto), ma quei tempi sono presto alle spalle. In vetta si porta presto Aleix Espargaró, seguito da Marc Márquez e da Joan Mir, Ducati già più vicine, mentre il campione in carica Quartararo accusa inizialmente qualche problemino al manubrio. In seguito arriverà qualche incidente: il primo vede protagonista Luca Marini alla curva 1, ma poco dopo segnaliamo anche una doppia scivolata per Alex Márquez, prima alla curva 6 e poi alla 10. Non manca nei minuti finali anche qualche scintilla tra i due australiani presenti nella categoria, con Miller un po’ risentito verso il rookie Gardner, prima dell’ultimo assalto da parte di tutti i piloti. La classifica finale vede Alex Rins in vetta, il migliore del venerdì su Marc Márquez e Joan Mir.

La classifica FP2/combinata

I settori