MotoGP, Pecco Bagnaia 9° in griglia: “Tanti test, ho finito oggi!”

Nona posizione in griglia di partenza nel primo GP dell’anno. Un segnale d’allarme? Assolutamente no, come spiega lo stesso Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese si è infatti concentrato su tantissime prove, forse ‘prendendosi indietro’ riguardo il giusto setting ed il feeling in sella. Due aspetti però che stanno già tornando, anche se per questo evento non si vede in grado di lottare per la vittoria. La MotoGP però è imprevedibile… Non si dimentica di sottolineare anche quanto fatto da Martín e Bastianini.

D’aiuto anche alle altre Ducati

“Non è stata la mia qualifica migliore.” Pecco Bagnaia ammette di non essere soddisfatto del piazzamento. “Sapevamo che la prima fila sarebbe stata difficile.” Ma come accennato, c’è un motivo. “Essere in un team factory vuol dire che bisogna provare tante cose, io ho finito oggi! Ma quello che abbiamo fatto oggi aiuterà anche le altre Ducati.” Per la truppa in rosso cinque giorni di test sono stati pochi. “A Mandalika poi non abbiamo potuto provare molto a causa della superficie. Ora però inizia la mia stagione.” Iniziando dal feeling. “Finalmente oggi ho pensato a me, a lavorare come voglio io sulla moto. Alla fine delle FP4 quando ho messo la media e ho realizzato un 54.8, non male paragonato agli altri. Di solito in gara troviamo sempre qualcosa di più.”

“Jorge mi ha impressionato”

Bagnaia però parla di obiettivi realistici. “Questo weekend molti piloti sono più veloci di me, domani pensiamo alla top 5. Ovvio che mi piacerebbe dire che posso vincere, ma non ho mostrato un passo da podio finora per i test svolti. Ma non siamo preoccupati, partire noni qui non è un problema.” Chi sono i ‘favoriti’ per il GP? “Le Suzuki e le Honda vanno forte. Marc secondo me adesso è molto in forma, più delle Suzuki. Direi poi anche Quartararo nonostante parta dietro.” Chi è messo meglio in Ducati? “Sicuramente Enea, con una moto già definita e tutto il tempo nei test per girare. È stato bravissimo! Ma mi ha impressionato molto Jorge, è l’unico che è riuscito a sfruttare il potenziale di questa moto. È andato e ha spinto, guidando oltre i problemi.”

Foto: Michelin Motorsport