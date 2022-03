MotoGP GP Qatar, tutti gli orari TV e streaming del 6/03

Vanno in archivio anche le prime qualifiche della stagione 2022. Due prime volte, ovvero Izan Guevara in Moto3 e Celestino Vietti in Moto2, più Jorge Martín al quinto centro in MotoGP. E domani chi saranno i protagonisti in gara? Non perdetevi la diretta del Gran Premio del Qatar, garantita integralmente da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece le gare delle tre categorie saranno visibili solo in differita.

La programmazione Sky Sport

Domenica 6 marzo

11:00-11:10 Moto3 Warm Up

11:20-11:30 Moto2 Warm Up

11:40-12:00 MotoGP Warm Up

13:00 Moto3 Gara

14:20 Moto2 Gara

16:00 MotoGP Gara

Le highlights su Corsedimoto

Sul nostro sito saranno disponibili, come di consueto, le highlights di tutte le gare del GP Qatar. In più interviste, approfondimenti e focus tecnici su tutto quello che avviene in pista a Lusalil.

La programmazione TV8

Domenica 6 marzo

18:35 Differita Moto3 Gara

19:50 Differita Moto2 Gara

21:35 Differita MotoGP Gara

Foto: Michelin Motorsport