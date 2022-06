MotoGP, Puig: “Anche voi avete bisogno di Marc Marquez”

Un altro week-end MotoGP da dimenticare per la Honda, che deve fare ancora a meno di Marc Marquez. Ad Assen nessuno dei piloti nella top-10, a segnare qualche punto ci pensano Taka Nakagami 12° e Alex Marquez 15°. Prosegue il periodo di crisi per il marchio giapponese che conta sulla pausa estiva per risistemare le idee e cercare soluzioni utili per la RC213V. Stefan Bradl ha concluso 18° e nel debriefing non risparmia qualche critica al lavoro della HRC: “La situazione in Honda è ancora difficile. Non sappiamo ancora in che direzione debba andare lo sviluppo. Siamo completamente nel nirvana… Sono curioso di sapere cosa accadrà durante le vacanze estive“.

Honda senza via di uscita

Alberto Puig e tutta la squadra attendono il ritorno di Marc Marquez con trepidazione, perché è l’unico in questo momento a poter indicare la giusta strada dell’evoluzione. Soprattutto alla luce delle novità di mercato, con l’arrivo di tre nuovi piloti (Mir, Rins e Ai Ogura) che nulla sanno della RC-V. La priorità nei prossimi Gran Premi sarà quello di raccogliere dati e proseguire con lo sviluppo del prototipo 2022-2023. Difficile comprendere come una moto che nei test invernali sembrava rivoluzionaria e competitiva, capace di salire sul podio a Losail, si sia “disintegrata” dopo l’Indonesia. “La verità è che oggi non lo sappiamo. Se lo sapessimo, avremmo già fatto qualcosa – ammette Puig al giornale spagnolo ‘AS’ -. All’inizio dell’anno sembrava che la moto potesse funzionare, ma poi le cose sono andate storte e stiamo cercando di capire il motivo“.

Marc Marquez faro di Casa Honda

Il pacchetto MotoGP 2022 ha enormi problemi in percorrenza di curva. In questa fase di Mondiale è difficile anche preventivare se il prossimo prototipo sarà un’evoluzione di quello attuale o servirà un cambiamento drastico. “Penso che non faremo tabula rasa per il prossimo anno, ma dobbiamo cambiare molte cose“, aggiunge il team manager Repsol Honda. Molte delle speranze vengono riposte in Marc Marquez e sul suo fiuto del fuoriclasse. “Non ci sono complicazioni dopo l’intervento, è ottimista, voglio pensare che stavolta andrà tutto bene e potremo rivederlo in forma“. Infine Alberto Puig chiosa con una battuta nel suo tipico stile… “Abbiamo bisogno tutti di Marquez, anche voi giornalisti e la gente in genere“. Ma intanto nel paddock ritorna a circolare un nome mai dimenticato, quello di Davide Brivio, che sarebbe nel mirino della Honda, poco contenta nella gestione dei piloti offerta da Puig.

