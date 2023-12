Dopo la lunga esperienza nelle classi Moto2 e Moto3 con il team Aspar di Jorge Martinez, Gino Borsoi ha completato la sua prima stagione in MotoGP da team manager. Mai esordio poteva essere più positivo per l’ex pilota, contribuendo alla vittoria del titolo mondiale a squadre e al secondo posto in classifica piloti di Jorge Martin. Una semplice coincidenza?

Borsoi… buona la prima!

Sicuramente Ducati ha sempre avuto un occhio di riguardo per la squadra satellite gestita da Paolo Campinoti. Materiale ufficiale e con tempistiche simili a quelle del team factory, con il madrileno che ha ricevuto un trattamento economico pari a quello di Enea Bastianini. Nel finale di stagione è mancato un pizzico di fortuna ed esperienza per avere la meglio sul campione del mondo Francesco Bagnaia, anche se qualcuno continua a puntare il dito sulla gomma posteriore del GP di Losail. Fatto sta che Gino Borsoi è riuscito a colmare al meglio quel vuoto lasciato da Francesco Guidotti nel passaggio in KTM, riuscendo a fare da collante tra piloti, staff tecnico e vertici di Borgo Panigale.

Non ultimo, ha saputo stabilire un’ottima atmosfera all’interno del box, concentrando l’attenzione più sul fattore umano che tecnico. “Non devo preoccuparmi troppo di come trovare il giusto assetto per le moto. È una cosa che Ducati e i capitecnici decidono in anticipo a casa“, spiega Borsoi nel Podcast ufficiale della MotoGP. I piloti Ducati hanno sottolineato più di una volta durante la stagione 2023 di apprezzare il vantaggio della grande quantità di dati. Ciò è particolarmente vero per il team Pramac, “perché utilizziamo esattamente le stesse specifiche della moto del team ufficiale… Ciò significa che possiamo reagire molto più velocemente di quanto, ad esempio, possano fare Yamaha o Honda. Abbiamo una grande quantità di dati. E spesso venerdì sera non siamo lontani da ciò di cui abbiamo realmente bisogno per la gara di domenica“.

L’atmosfera nel box Pramac

Pramac Racing ha centrato ben cinque vittorie nelle gare tradizionali e nove nelle Sprint, oltre ad una lunga serie di podi. Ha tenuto in vita la corsa al titolo MotoGP fino all’ultimo round di Valencia, per un breve tratto Jorge Martin è stato in testa al campionato. Gino Borsoi e i suoi uomini hanno fatto un lavoro impeccabile, nei weekend regnava un’atmosfera quasi magica all’interno del box. “Durante un fine settimana di gara le persone del team sanno esattamente cosa devono fare. Ma non si tratta solo di lavorare sulle moto. Si tratta dell’intera atmosfera e di quanto bene la squadra lavora insieme. Questa è la cosa più importante, anche in termini di risultati“. Il principio guida che Borsoi tiene sempre presente nel suo lavoro di team manager è: “Finché non c’è un clima piacevole ai box, non devi pensare a buoni risultati in pista“.

Foto: Pramac Racing