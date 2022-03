MotoGP, Pol Espargarò: “Senza Marc Marquez è più difficile”

Pol Espargarò e Honda approdano in Argentina con l’obiettivo di mettere una pezza sull’ultimo round di MotoGP a Mandalika. Dopo la lunga scia di polemiche con Michelin si ritorna alla carcassa standard e il doppio appuntamento americano sarà decisivo per arrivare in Europa con le idee più chiare. In attesa di conoscere i tempi di recupero di Marc Marquez, affetto da un nuovo caso di diplopia dopo l’incidente nel warm-up in Indonesia.

Honda e feeling con le Michelin

Sono settimane decisive per il futuro di Espargarò che ancora non ha firmato il rinnovo di contratto con Honda. Il 2021 non ha regalato emozioni ad eccezione del podio di Misano, quindi la fiducia andrà riconfermata con i risultati delle prossime gare. L’adattamento alla RC213V si è rivelato più complicato del previsto, ma l’evoluzione 2022 vanta una maggiore presa al posteriore che gli consente di adattarsi con il suo stile di guida e risponde meglio alle necessità degli pneumatici. “In passato la moto funzionava in modo molto diverso in termini di grip posteriore, trazione posteriore, configurazione per l’ingresso in curva. Si potrebbe dire che non sembrava fatta per queste gomme – spiega a Speedweek.com -. Gli altri produttori, per qualsiasi motivo, sono stati in grado di adattarsi a questi pneumatici molto rapidamente. Quest’anno la moto comprende molto meglio le gomme“.

Honda e stile di Marc Marquez

La nuova MotoGP sembra andare in una direzione diversa dalle richieste di Marc Marquez, ma Pol Espargarò ritiene che la RC-V non sia mai stata una moto disegnata intorno al campione di Cervera, come si dice da più parti. L’equazione sembra contraria: “Credo che Marc sia stato costruito per la moto. La moto era così e lui è stato in grado di adattarsi, le sue capacità lo hanno aiutato… La moto di quest’anno è sicuramente molto diversa. Non so se va bene per Marc, ma se eri veloce con la vecchia moto, dovresti essere super veloce con la nuova. Perché ti offre un’aderenza extra, che aiuta sempre. È più sicura, più veloce in accelerazione e velocità massima. La velocità in curva è migliore. Ed è più facile fermarsi perché la ruota posteriore resta più a terra“.

Il futuro di Pol in MotoGP

Nelle prossime settimane Pol Espargarò dovrà mettere nero su bianco sul suo futuro, il rinnovo con Honda non è affatto scontato e il nuovo infortunio di Marc Marquez non giocherebbe a suo favore. Ma mai ha pensato di aver fatto una scelta sbagliata quando ha lasciato KTM per passare alla Honda. “Quando ho preso la mia decisione ero certo che fosse l’opzione migliore per me e lo credo ancora… L’inizio è stato difficile per me e per tutti. Non avere Marc nella squadra mi ha reso le cose più difficili. Avevo domande a cui non riuscivo a trovare risposta. Quello era un grosso problema“.