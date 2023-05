MotoGP, Pol Espargaró: cause dell’incidente, una data per il rientro

Pol Espargaró ha rilasciato la sua prima intervista dopo il grave incidente rimediato nella FP2 di Portimao, durante il primo weekend MotoGP del 2023. Diverse le fratture riportate dopo quel terribile highside, la più grave alla mandibola, dove ha subito un intervento chirurgico. Ai microfoni di DAZN ha parlato del suo stato di salute e della sua grande voglia di ritornare in sella alla KTM RC16.

Il ricordo dell’incidente

Da settimane il 31enne di Granollers è nella sua casa in Andorra per rispettare il periodo di riposo e riabilitazione. Non ha ancora il permesso dei medici per allenarsi in moto, trascorre le giornate ricevendo cure domiciliari e non. “Sto quattro ore al giorno in camera iperbarica, diverse ore di fisioterapia, le mille macchine che ho qui e dormo con loro… è un circo, ma mi stanno aiutando a recuperare molto velocemente“, ha raccontato Pol Espargaró.

Non ricorda molto dell’incidente, ha ricostruito l’episodio solo con le immagini video e i dati forniti dalla sua squadra. Una di quelle cadute che non “vorresti mai ripetere“, accaduta “in un momento che non mi aspettavo, normalmente capita quando stai spingendo in qualifica o durante la gara. Ma in quel preciso momento stavo uscendo dai box, stavo per scattare… Non me l’aspettavo e mi ha preso alla sprovvista. Poi ho visto il mondo girare intorno“. Il minore dei fratelli Espargaró si ritiene responsabile dell’errore e indica una causa ben precisa. “Sono andato troppo piano all’uscita del box con una gomma nuova“.

Pol Espargaró pensa al ritorno

C’erano problemi di temperatura sul lato destro del pneumatico, una bandiera rossa sventolata pochi minuti prima non ha certamente aiutato ad evitare la caduta. “Da lì in poi ci sono cose che potevano essere migliorate, ad esempio la ghiaia, l’airfence, ecc., ma non voglio addebitare nessuna colpa, il primo responsabile sono io. Ma se ci sono problemi di sicurezza, la cosa buona è che si può rimediare“.

Prima di poter ritornare a calcare l’asfalto della MotoGP, Pol Espargaró necessita ancora di alcune settimane di stop. Sotto osservazione gli infortuni alla mascella, all’orecchio, la frattura alla vertebra cervicale che gli ha causato problemi ai nervi del collo, un paio di costole fratturate. Spinge sul gas per ritornare quanto prima in moto. “Mi piacerebbe rientrare al Mugello, ma credo che aspetterò ancora un paio di gare“. L’attenzione è puntata sul Gran Premio di Assen in programma a fine giugno. “Mi piacerebbe ritornare in moto nella gara più vicina alla pausa estiva“.

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon

Foto: MotoGP.com